Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, nella storia Instagram la confessione intima

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da circa due anni. Galeotto fu il Grande Fratello Vip, dove è nato il loro amore.

I due sono una coppia molto affiatata e passionale, come dimostrano anche le numerose stories e foto che condividono con il pubblico su Instagram. Ed è proprio la forte passione che accomuna Cecilia e Ignazio a emergere nell’ultimo “incidente” social.

La coppia era a cena fuori in compagnia di amici e in quell’occasione Ignazio Moser si è lasciato andare in racconti su dettagli che riguardano la loro intimità.

Il siparietto “bollente” di fronte ad altre persone ha fatto calare un imbarazzo generale a tavola. L’ex ciclista parlando di sport e allenamento ha raccontato che, secondo la fidanzata Cecilia, per mantenersi in forma bisogna prima di tutto tenere sotto controllo l’alimentazione.

Cecilia Rodriguez sostiene che: “Il 60 per cento dell’allenamento si fa a tavola, mentre il 40 per cento in palestra”.

A quel punto un’amica ha provocatoriamente chiesto: “E a letto?”. Ignazio Moser, senza freni, ha risposto: “La Chechu (soprannome di Cecilia, ndr) è molto allenata (a letto, ndr)”.

