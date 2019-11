Stasera tutto è possibile, anticipazioni ultima puntata, 11 novembre 2019

Quella di quest’anno è stata una maratona di successo e adesso non si può mancare per l’ultima tappa: stasera – lunedì 11 novembre 2019 – su Rai 2 torna con l’ultimo appuntamento della stagione (la nona puntata) lo show Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, e come sempre le anticipazioni del programma promettono un divertimento senza limiti.

La nona puntata del noto programma comico di Rai 2 – passato quest’anno dalle mani di Amadeus a quelle del ballerino e fidanzato di Belen Rodriguez – chiude così una stagione ricca di successi. Basti pensare che la Rai aveva previsto inizialmente sei puntate dello show, salvo poi allungarlo di altre tre settimane grazie ai risultati molto buoni in termini di ascolti tv.

Stasera tutto è possibile, del resto, è un programma davvero divertente, con il pregio di essere uno dei pochi giochi televisivi a non prevedere un vincitore o un montepremi. L’unico obiettivo, facilmente raggiungibile grazie agli ospiti e ai giochi previsti dalla trasmissione, è quello di divertire il pubblico da casa.

Vediamo insieme le anticipazioni della nona puntata di Stasera tutto è possibile, in programma stasera – 11 novembre 2019 – a partire dalle 21:20 su Rai 2.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della nona e ultima puntata

I più affezionati al programma non possono perdere l’occasione di vedere, per l’ultima volta quest’anno, i concorrenti di Stasera tutto è possibile impegnati in una serie di divertentissimi giochi. Dalla ormai famosissima Stanza inclinata fino ad Alphabody, da Segui il labiale a StepBurger, da Labbracadabra a Il grande brivido e lo Speed Quiz.

Impossibile rimanere seri davanti alle tragicomiche avventure degli ospiti del programma. Una situazione che fa ridere ancora di più se si pensa che, dopo tutti quegli sforzi, non c’è neanche un vincitore. Il programma viene infatti definito un “feeling good show”: non c’è una gara, nessun concorrente vince sull’altro, né tanto meno ci sono eliminati. L’unico obiettivo sarà quello di “sopravvivere” ai giochi, divertire e divertirsi.

Ma quale sarà il tema della puntata di stasera? Sarà la musica: cresce quindi l’attesa per i giochi della puntata di oggi e soprattutto per gli ospiti, che si sfideranno anche sulle proprie doti canore. Gli ospiti dovranno inoltre improvvisare, cantare, mimare, mantenere l’equilibrio nella stanza inclinata. Ce ne saranno delle belle.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Secondo le anticipazioni, la nona puntata di Stasera tutto è possibile vedrà la partecipazione di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, Antonio Giuliani, Max Giusti, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci. Con loro sul palco la mascotte del programma, il Panda “animato” dal ballerino Egon Polzone. Pronti per lo spettacolo dell’Auditorium RAI di Napoli?

Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli ed è diretto da Sergio Colabona.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per oggi, lunedì 11 novembre 2019, alle 21:20 su Rai 2. Stasera tutto è possibile tornerà poi con due puntate che faranno rivivere al pubblico il “meglio di” questa edizione.