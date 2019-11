Il Collegio, l’allieva Mariana Aresta contro il programma: “Montano le scene in modo strano”

Una delle trasmissioni più amate dai ragazzi in questo momento in tv è sicuramente Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 che vede un gruppo di giovanissimi catapultati in una scuola del passato (il 1982 in questa edizione) alle prese con esami, lezioni e interrogazioni. L’obiettivo finale è quello di arrivare a ottenere la licenza media.

Tra i protagonisti di questa quarta edizione c’è Mariana Aresta, che nelle scorse ore ha pubblicato un duro sfogo sui social. In particolare la giovane alunna ha criticato il modo in cui avviene il montaggio video del reality.

A sua dire, il programma accentuerebbe vizi e difetti dei ragazzi per esigenze televisive. “Come reagiamo quando ci vediamo in tv? Super strano. Poi montano le scene in modo strano quindi sembriamo persone stra diverse”, ha scritto sui social la ragazza di origini brasiliane.

E ancora: “Raga mi dispiace che abbiano tagliato le scene e che io sia risultata così, subito il taglio sono andata a scusarmi con Chiara. Purtroppo la mia argomentazione c’era ma tanto per cambiare non l’hanno messa”, ha aggiunto Mariana Aresta riferendosi ad alcuni episodi accaduti nelle ultime due puntate.

Infine, a chi le chiede se sia tutto finto, la concorrente del reality di Rai 2 Il Collegio risponde: “Io sarei la prima a dirlo se fosse così e vedendo come hanno montato le scene sembra davvero tanto fake ma non lo sono, anzi, magari lo fossero. Io in primis non so recitare quindi è impossibile”.

Il Collegio, ex allieva svela: “Ecco quanto ci hanno pagato”