Il Collegio, ex alunno rivela: “C’è stato un atto sessuale dentro la trasmissione”

Tra le trasmissioni più amate dal pubblico, soprattutto da quello giovane, c’è in questo momento Il Collegio, il reality di Rai 2 che vede 20 ragazzi di oggi catapultati in una scuola del passato, con tanto di professori, esami, e interrogazioni.

Il programma, che vede quest’anno la presenza di Simona Ventura come voce narrante, spopola sui social e ottiene ottimi ascolti, grazie alle dinamiche che si creano tra i concorrenti. L’obiettivo dei giovani alunni è quello di arrivare a ottenere la licenza media.

Tutti gli alunni de Il Collegio 4

Nel corso delle ultime settimane, sono emerse varie rivelazioni da parte di alunni ed ex alunni del reality sulle dinamiche che regolano Il Collegio. Qualche giorno fa, ad esempio, Beatrice Cossu aveva svelato quanto guadagnano i ragazzi che prendono parte al programma di Rai 2.

L’allieva di questa quarta edizione Mariana Aresta, invece, aveva lanciato un’accusa alla trasmissione dicendo che il montaggio avviene “in modo strano”, facendo apparire i ragazzi diversamente da come sono nella realtà.

Rivelazioni che hanno creato ulteriore curiosità intorno a Il Collegio e a tutto quello che non viene mostrato in tv. Molti dei fan si sono chiesti: “Tra gli alunni ci sono mai stati rapporti sessuali all’interno del programma?”.

L’elenco e le informazioni sui professori de Il Collegio 4

Nonostante la giovane età dei concorrenti, come sappiamo, tra di loro in alcuni casi sono nate storie d’amore. A rispondere a questa curiosità a luci rosse ci ha pensato William Carrozzo, ex alunno de Il Collegio, che intervistato da Denis Dosio ha rivelato: “Nessuno ha mai fatto sesso dentro al collegio, ma c’è una leggenda. Molte persone me l’hanno confermato, c’è stato un atto sessuale dentro al collegio, ma non farò nomi”.

Una dichiarazione che ha subito fatto il giro dei social, con molti utenti che hanno provato a ipotizzare chi si sia reso protagonista di questa scena piccante.

Il Collegio, ex allieva svela: “Ecco quanto ci hanno pagato”