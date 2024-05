Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 10 maggio

Questa sera, venerdì 10 maggio 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni giovedì (e/o venerdì) a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Durante il trasferimento di Abdulkadir al carcere di Elazig, Vahap lo aiuta a fuggire e i due si nascondono tra le montagne di Cukurova in attesa di oltrepassare la frontiera. Quando Fikret riceve la notizia che Abdulkadir è fuggito grazie all’aiuto di qualcuno, i suoi sospetti ricadono su Hakan. Quindi Fikret accusa lo stesso Hakan in presenza di Zuleyha, che si insospettisce a sua volta.

Betul assolda alcuni scagnozzi per rapire Colak e attuare il piano ordito da mesi per uccidere Zuleyha. Uno degli scagnozzi di Betul giunge alla villa con l’auto di Colak, fingendosi un suo uomo e invita Zuleyha a incontrarsi con il suo capo nella foresta di Sivrikaya, dove le verrà rivelato il luogo in cui si nasconde Abdulkadir e il nome di chi lo ha aiutato a fuggire. Il piano rischia di saltare quando Cetin accompagna Zuleyha al finto incontro.

Betul attira Zuleyha in una trappola e cerca di ucciderla con la pistola di Colak, che aveva precedentemente rapito. Il suo piano però fallisce ed è costretta a fuggire. Zuleyha e Colak decidono di fargliela pagare, ma questa volta alla maniera di Zuleyha. Gaffur decide di far pubblicare una sua lettera corredata di foto sugli annunci matrimoniali del giornale, ma prima deve andare dal fotografo. Va da Tahir a tagliarsi i capelli e convince il barbiere ad accompagnarlo. Quando i due finiscono il servizio fotografico, incontrano Zuleyha che discute con Colak. Appena Colak si allontana, viene raggiunto da un uomo con cui ha un conto in sospeso. L’uomo spara al petto di Colak, generando il panico in paese. Hakan, che ha aiutato Abdulkadir a fuggire, cerca di convincere Fikret di non sapere dove si trovi il proprio socio.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.