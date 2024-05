Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 maggio 2024

Questa sera, venerdì 10 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna a occuparsi della storia di Alessia Pifferi, la 37enne imputata dell’omicidio della figlia Diana, di soli 18 mesi. A pochi giorni dalla sentenza, le altre detenute dove la donna è stata incarcerata la smentiscono e affermano: “Non l’abbiamo mai picchiata”. Intanto, dai test psichiatrici emergono le molte altre bugie della Pifferi.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich. Mentre continua la diatriba tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin, gli inquirenti indagano sulle ambiguità del caso: perché qualcuno avrebbe sequestrato il cellulare della donna? E chi ha cercato notizie sulla Formula 1 da quello stesso smartphone, nei giorni precedenti la scomparsa di Lilly?

In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.