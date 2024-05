L’Acchiappatalenti: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per L’Acchiappatalenti, il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima venerdì 10 maggio 2024; l’ultima sabato 8 giugno 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 10 maggio 2024

Seconda puntata: venerdì 17 maggio 2024

Terza puntata: venerdì 24 maggio 2024

Quarta puntata: venerdì 31 maggio 2024

Quinta puntata: sabato 8 giugno 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de L’Acchiappatalenti su Rai 1? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,55. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti. Cast? Oltre a Milly Carlucci allo show prendono parte cinque acchiappatalenti. Si tratta di Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara. Inizialmente al posto della showgirl argentina era prevista la presenza di Nino Frassica che però ha dovuto lasciare anticipatamente lo show a causa di un grave lutto: la morte del fratello. Il programma prevede poi la presenza di una giuria che è composta dalla presidente Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per L’Acchiappatalenti, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera (ad eccezione della finale prevista al sabato) dalle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.