Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della 21esima puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 31 maggio 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la 21esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

La puntata dell’Isola di questa sera, 31 maggio, vedrà una eliminazione. A rischio ci sono Isolde Kostner e Matteo Diamante nominati al termine della scorsa puntata. Mentre dallo studio interverranno le ex concorrenti Francesca Lodo e Emanuela Tittocchia per raccontare la loro recente esperienza da naufraghe. Lodo già sui social aveva parlato della sua permanenza sull’isola in maniera estremamente positiva. I concorrenti ancora in gioco sono Awed, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Ignazio Moser.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della 21esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.