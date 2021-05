Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della 14esima puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 3 maggio 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

La puntata dell’Isola di questa sera, 3 maggio, vedrà una eliminazione. A rischio ci sono: Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò. Tra i tre concorrenti, colui che rischierebbe maggiormente è Gilles, che in queste settimane non ha fatto breccia nel cuore della stragrande maggioranza del pubblico. Inoltre, lo scorso giovedì, nel momento in cui ha scoperto di essere in nomination è stato lo stesso Gilles a fare un appello al pubblico del reality show di Canale 5, chiedendo loro di votare per eliminarlo, dato che non ce la fa più a portare avanti questa avventura. Gilles, infatti, la scorsa settimana è stato vittima di un mancamento dovuto alla mancanza di cibo e alla sofferenza che cominciano a sentire dopo circa due mesi di “dieta forzata”.

Durante la serata ci saranno poi delle nuove prove che serviranno a stabilire i naufraghi leader di questa settimana e che di conseguenza saranno immuni alle nomination. Spazio poi al ritorno in studio di Elisa Isoardi. La conduttrice, dopo essersi ritirata a causa di un incidente all’occhio, sarà ospite in studio da Ilary Blasi per rivivere i momenti salienti di questa sua esperienza. In trasmissione, inoltre, arriverà anche un’altra protagonista di questa Isola dei famosi eliminata nelle puntate precedenti: Drusilla Gucci.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.