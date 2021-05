Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della 18esima puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 18 maggio 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la 18esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

La puntata dell’Isola di questa sera, 17 maggio, vedrà una eliminazione. A rischio ci sono Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Questa sera i naufraghi dell’Isola lotteranno per il bene più prezioso: l’immunità. Il fil rouge sarà, infatti, la conquista della possibilità di essere immuni che passerà attraverso diversi confronti e sfide. Anche il popolo dei social potrà prendere parte al gioco e assegnare il preziosissimo riconoscimento a uno dei concorrenti. Anche stasera Isolde Kostner si troverà a dover prendere decisioni cruciali per i naufraghi. Riusciranno i suoi compagni d’avventura a strapparle il titolo di leader? Ospiti di puntata: Gilles Rocca, Brando Giorgi, Vera Gemma, Cecilia Rodriguez, Akash Kumar e Manuela Ferrera. Appuntamento alle 21,45!

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della 18esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.