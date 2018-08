Governo ultime notizie | Le ultime sul governo e sulla politica italiana | Diretta (aggiornare la pagina per le ultime news)

Domenica 5 agosto – ore 13.50 – Di Maio: “Foodora non lascia solo Italia, e il problema non sono le tutele” – “Tra ieri e oggi si sta cercando di dare al mio impegno per la dignità dei lavoratori la colpa del fatto che una di queste piattaforme, Foodora, sta lasciando l’Italia. È vero che Foodora va via, ma qualcuno sa davvero il perché? Vi do qualche informazione in più. Foodora lascia non solo l’Italia, ma anche la Francia, l’Australia e l’Olanda perché, spiega l’azienda: ‘il mercato e’ troppo difficile'”. Lo ha scritto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul blog delle Stelle.

“Quindi – prosegue Di Maio – non per le tutele dei lavoratori che noi vogliamo aumentare. Pensate che il mercato in cui ha deciso di investire Foodora è quello tedesco, dove i riders vengono assunti come subordinati e quindi con salario e tutele minimi. Quello che spinge le aziende a investire più o meno è la legge della domanda e dell’offerta, non la presenza dei diritti dei lavoratori. Sulla pelle dei nostri giovani non si lucra più”.

“La dignità di tutti i lavoratori, compresi quelli della gig economy, è il tema che più mi sta a cuore – spiega il capo politico del M5s – Come primo atto da ministro ho subito incontrato i riders e con loro abbiamo portato avanti un tavolo con i loro datori di lavoro, ossia le piattaforme digitali che si occupano di fare le consegne a domicilio. Gli operatori in questo mercato in Italia sono qualche decina e li ho incontrati e sentiti tutti. Parliamo di un mercato promettente, ma ancora in crescita e come spesso succede in questi casi non tutti i concorrenti sopravvivono. È il mercato”.

ore 11.00 – Salvini al M5s: “Su Tav e Tap non bisogna dire no” – Il ministro dell’Interno è intervenuto sul tema delle grandi opere, e in particolare della Tav e del Tap, su cui in queste ore diversi esponenti del M5s stanno esprimendo la loro contrarietà. “Su alcune cose dovremo trovare un accordo: e l’Italia, secondo me, ha bisogno di molte infrastrutture, soprattutto al Sud – ha detto Salvini – Penso alla Puglia, alla Tap. Se arriva alla fine quel gasdotto, l’energia costerà il 10 per cento in meno”.

Venerdì 3 agosto – ore 15.40 – Conte: “L’abrogazione della legge Mancino non è nel contratto di governo”. “L’abrogazione della legge Mancino non è prevista nel contratto di governo e non e è mai stata oggetto di alcuna discussione o confronto tra i membri del Governo”, ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina Facebook. “Personalmente credo che il rispetto delle idee sia un valore fondamentale di ogni sistema democratico, ma allo stesso modo ritengo che siano sacrosanti gli strumenti legislativi che contrastano la propaganda e l’incitazione alla violenza e qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, ha sottolineato il premier. “In questo momento il governo deve lavorare e impegnarsi su molti fronti caldi: rilancio dell’occupazione, riforme strutturali che consentano la crescita economica e lo sviluppo sociale del paese. Concentriamo su questi obiettivi il nostro impegno”. Qui l’articolo.

ore 15.20 – Di Maio: “La Legge Mancino deve rimanere dov’è. “La discussione sull’abrogazione della Legge Mancino può chiudersi tanto rapidamente quanto si è aperta. Prima di tutto non è nel contratto di governo. In secondo luogo è uno di quegli argomenti usati per fare un po’ di distrazione di massa che impedisce di concentrarsi al 100 per cento sulle reali esigenze del paese: lotta alla povertà, lavoro e imprese”, scrive in un post su facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

“In Italia”, prosegue il leader politico del M5s, “alcuni giornali stanno strumentalizzando alcuni casi di cronaca per coprire le vere emergenze del paese e tutta l’Italia lo ha capito ieri quando si è scoperto chi era l’imbecille che ha lanciato l’uovo a Daisy Osakue. Ci sono invece milioni di disoccupati e milioni di poveri che per i giornali non esistono. Le soluzioni per rispondere alle loro esigenze sono dentro il contratto che il governo ha il compito di applicare”. Per Di Maio, “la Legge Mancino deve rimanere dov’è. Le pensioni d’oro invece devono scomparire alla velocità della luce”.

ore 13.40 – Salvini su legge Mancino: “Alle idee non si risponde con le manette” – “Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee, non con le manette”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo all’agenzia stampa Agi che gli ha chiesto se sostenga ancora la storica battaglia della Lega per l’abrogazione della Legge Mancino.

ore 11:57 – Fontana: “Abroghiamo la legge Mancino”. “Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano”, ha proposto il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, in un post su Facebook. “I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”, ha aggiunto.

“I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l’arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, certi partiti) per puntare il dito contro il popolo italiano, accusarlo falsamente di ogni nefandezza, far sentire la maggioranza dei cittadini in colpa per il voto espresso e per l’intollerabile lontananza dalla retorica del pensiero unico. Una sottile e pericolosa arma ideologica studiata per orientare le opinioni”, ha scritto il ministro. Qui l’articolo.

ore 09.31 – Salvini: “Sulla Tav si va avanti. Foa? Continua a essere il mio nome per la Rai”. “Insisteremo per il nome di Foa”, ha detto Matteo Salvini, ospite di SkyTg24, confermando di non volere fare marcia indietro sul nome del suo candidato alla presidenza della Rai. “Mi stupisce Berlusconi che dice no a un presidente che viene dal centrodestra, che è allievo di Montanelli, che scrive per il Giornale, che è liberale. Ma andiamo avanti, ho altro da pensare”, ha continuato commentando le prese di posizione del leader di Forza Italia. “Noi continuiamo e non fermeranno il cambiamento. Voglio una tv in cui ci sia spazio per tutti”.

Sull’episodio dell’aggressione all’atleta di origini nigeriane Daisy Ousake, il ministro ha detto: “I giornali hanno lanciato l’allarme razzismo ma quella ragazza è stata colpita da tre figli di papà che si divertivano a fare gli idioti. Pretendo che ci si dscui con la Lega e gli italiani”.

“Sulla Tav per me si va avanti. C’è in contratto di governo dove si parla di rivedere gli accordi, ma per me si va avanti”, ha commentato.

“Voglio fare un decreto sicurezza ampio, che preveda rimpatri veloci, riduzione costi 35 euro al giorno, revisione accordi con i paesi da cui arrivano. Ora abbiamo accordi con 4 paesi. Funziona quello con la Tunisia. Sono arrivati oggi 135 tunisini con dei barchini a Lampedusa. Sappiano che hanno speso male i soldi e ritorneranno a casa”, ha detto il ministro, sottolineando che il ministero sta preparando un progetto che prevede l’investimento di “un miliardo per sostenere il lavoro in Africa”.

Giovedì 2 agosto – ore 23.00 – Decreto Dignità, via libera della Camera approvato con 312 voti a favore. La Camera ha dato il via libero definitivo al decreto dignità, approvato con 312 voti a favore, 190 contrari e un astenuto. Il provvedimento passa ora al Senato.

ore 20.10 – Salvini: “Il mio nome per presidenza Rai resta Foa” – “Il mio nome per la presidenza Rai resta assolutamente quello di Marcello Foa”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine di una cerimonia di giuramento degli allievi vigili del fuoco a Roma.

ore 15.55 – Di Maio: “Asili nido gratuiti per le famiglie italiane” . “Vogliamo investire sulle famiglie italiane, in particolare stiamo valutando la possibilità di introdurre una misura forte di copertura totale del costo per gli asili nido in modo da poter favorire la conciliazione famiglia-lavoro”, ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo al Senato al question time. Il ministro ha spiegato che, “in vista della prossima legge di Bilancio”, il governo sta “valutando un quadro di interventi per dare risposte efficaci e durature”. Qui l’articolo.

ore 12.40 – Salvini: “Se Forza Italia sceglie il Pd, faccia pure”. Berlusconi: “Nel centrodestra dobbiamo andare d’accordo”. “Che Forza Italia preferisca il Pd alla Lega e a un giornalista come Marcello Foa è surreale. A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta, ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze”. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano Il Giorno il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rivolto a Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia.

Il centrodestra è finito? “Non siamo noi a volerlo. Ma se Forza Italia non è d’accordo su niente, se sceglie il Pd, faccia pure. Scelta sua. Se vuole fare un partitone Pd-Forza Italia, auguri. Dispiaciuti, andiamo avanti, facendo battaglie di centrodestra e per il cambiamento”, ha risposto Salvini. “Se la Lega ha quattro volte i voti di Forza Italia forse qualcuno sta sbagliando qualcosa”.

A Salvini ha replicato a distanza Berlusconi, invocando l’unità del centrodestra. “Il centrodestra è ineliminabile in Italia quindi dobbiamo sempre andare d’accordo”, ha detto l’ex premier all’uscita dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove si era recato per controlli di routine.

ore 08:25 – Rai: cosa succede dopo la bocciatura di Foa – È attesa per oggi una nuova riunione del Cda della Rai, dopo la bocciatura della candidatura del giornalista Marcello Foa a presidente del consiglio di amministrazione. Foa, che non ha ottenuto il quorum necessario dei 27 voti, era stato indicato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle e votato anche da Fratelli d’Italia.

Si sono astenuti dal voto i parlamentari di Forza Italia, del Partito Democratico e di Liberi e Uguali. Foa ha dichiarato di avere preso atto della decisione e ha detto che potrebbe dimettersi dal Cda se la richiesta arrivasse dal ministro dell’Economia, che per legge deve indicare il presidente Rai.

Lega e Movimento 5 Stelle potrebbero di nuovo presentare la sua candidatura. Su Foa il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva detto che “se c’è un problema di metodo lo supereremo”.

Mercoledì 1 agosto – ore 15. 55 – Salvini: “Obiettivo per quest’anno è arrivare al minimo storico degli sbarchi dei migranti”. “Per quanto riguarda gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane, l’obiettivo del governo “è di arrivare al minimo storico alla chiusura di quest’anno per poter smaltire le centinaia di migliaia di presenze arretrate che abbiamo ereditato da politici di sinistra che, o erano incapaci, o erano complici di un’invasione programmata e finanziata”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, esprimendo “estrema soddisfazione” per i primi due mesi del governo Lega-5 Stelle. Il ministro ha ricordato gli sbarchi nei primi 60 giorni di attività del nuovo esecutivo sono diminuiti di oltre 30 mila unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

ore 15.35 – Di Maio: “Se c’è intesa su Foa, auspico che torni in Commissione”. “Se ci sarà un’intesa di forze politiche sul nome di Marcello Foa è auspicabile che il nome torni in Commissione di vigilanza; altrimenti sono le forze politiche che siedono in vigilanza che possono trovare un’alternativa”, ha detto il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel corso dell’audizione alla Commissione lavori pubblici del Senato. Per il ministro Di Maio, nella vicenda “viene anche fuori un problema generale: quello dei parlamentari della forza politica e della volontà dei leader della forza politica. Se la forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo mi dice che il leader di un’altra forza politica è d’accordo su quel nome e i parlamentari di quella commissione esprimono un voto discordante dalla volontà leader, credo che abbiamo un’attenuante”.

Di Maio ha ribadito che Foa è “un grandissimo giornalista e una personalità indipendente, che non ha tessera di partito e nessuna provenienza di partito” per poi affermare che “il Governo non può ignorare la commissione di vigilanza: se ci sarò un’ intesa sul nome di Foa per me è auspicabile che torni in commisisone vigilanza se non c’è, non può tornare. Lo prevede la legge”.

ore 14.30 – Salvini: “Su Foa se c’è un problema di metodo lo supereremo”. “Se c’è un problema di metodo lo supereremo. A me interessa il merito. Marcello Foa è una persona apprezzata e stimata in Italia e nel mondo. Una persona libera. Penso che nessuno abbia paura di una persona libera, tranne quelli del Pd”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo la bocciatura in Commissione vigilanza della nomina di Foa a presidente della Rai.

“Sentire parlare di lottizzazione da quelli che hanno controllato ogni posacenere e ogni netturbino che lavorava negli ultimi anni in giro per l’Italia fa ridere. Noi vogliamo una Rai finalmente libera a 360 gradi, che ospiti tutte le idee. Non dipende da me ma dall’a.d. e dal prossimo consiglio di amministrazione”, ha aggiunto Salvini.

ore 14.05 – Salvini: “Foa il massimo come presidente della Rai”. “Ci sta che su un nome al di sopra di ogni sospetto come quello di Marcello Foa, sbraitino e urlino come aquile quelli della sinistra che ormai, poveretti, hanno perso ogni credibilità” ma “conto che trattandosi di una persona libera che ha lavorato nell’ambito dell’informazione del centrodestra in Italia, abbia il sostegno di tutto il centrodestra”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso della presentazione della festa della Lega Romagna, a Milano Marittima, in provincia di Ravenna.

“Mi pare curioso che un movimento come Forza Italia, che ha votato persone di diverso genere negli anni passati, dica no a una persona che ha cominciato a lavorare con Indro Montanelli. Penso che Foa sia il massimo a cui si può ambire come presidente della televisione pubblica”, ha aggiunto Salvini.

ore 13.40 – Di Trapani (Usigrai): “M5s e Lega vogliono imporre Foa presidente violando la legge” – TPI ha intervistato Vittorio Di Trapani, segretario del sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai): “Con l’indicazione di Foa Lega e M5s hanno violato le norme – ha detto Di Trapani – La nuova legge sulla Rai permette al governo di indicare solo l’amministratore delegato. Difenderemo le regole coi nostri avvocati”. Leggi qui l’intervista completa.

ore 10.29 – Foa: “Prendo atto della decisione della vigilanza con rispetto”- “Prendo atto con rispetto della decisione della commissione di vigilanza della Rai. Come noto, non ho chiesto alcun incarico nel Consiglio che mi è stato proposto dall’azionista. Non posso, pertanto, che mettermi a sua disposizione invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell’interesse della Rai”, ha detto Marcello Foa, presidente nominato dal consiglio di amministrazione e bocciato dalla commissione di vigilanza Rai.

ore 09.55 – Lega: “Dispiaciuti per l’asse Pd-Fi”. Martina: “Voglio Rai asservita a Salvini e Casaleggio”. “Siamo dispiaciuti dell’asse Pd-Forza Italia che cerca di fermare il cambiamento, sia del Paese che della Rai. Dal Pd non ci aspettiamo nulla, con Forza Italia invece siamo pronti a confrontarci perché sicuri che anche la Rai abbia bisogno di aria nuova, cambiamento, qualità e meritocrazia”. Lo affermano in una nota i capogruppo della Lega della Camera e del Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, dopo l’esito della votazione in commissione di Vigilanza che ha bocciato la candidatura di Foa alla presidenza della Rai.

Sulla bocciatura di Foa è intervenuto anche il segretario del Partito democratico, Mauruzio Martina. “Vogliono una Rai asservita ai comandi di Salvini e della Casaleggio. Il Parlamento ha detto no. La commissione di Vigilanza ha fermato questo scempio orchestrato per avere un presidente funzionale ai voleri dei nazionalpopulisti”, ha commentato.

ore 09.45 – Pd: “Colpo di mano Di Maio-Salvini non passa”. Paragone (M5S): “Il Patto del Nazareno resiste sulle tv”. “Il colpo di mano di Di Maio e Salvini non passa. Un governo di sbruffoni voleva imporre un amico di Putin alla guida della Rai ma la Vigilanza ha detto no a Marcello Foa. Ora serve un presidente di garanzia per la Rai”. Lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd in Senato, Andrea Marcucci.

Alle opposizioni replica il senatore Gianluigi Paragone (M5s): “Volevamo il cambiamento in Rai, le opposizioni hanno detto di no, qualcuno lo ha fermato. È evidente che il Patto del Nazareno tra Pd e Forza Italia resiste sulle tv”, ha commentato al termine del voto in Vigilanza Rai. Paragone si eèaugurato che Foa non si dimetta da consigliere Rai.

ore 09.15 – Rai, non passa la nomina di Foa a Presidente – Marcello Foa non passa in Vigilanza Rai: la sua nomina a presidente del servizio pubblico avvenuta ieri da parte del Cda di viale Mazzini non ha ottenuto il consenso dei due terzi dei componenti della commissione.

A favore del presidente indicato venerdì scorso dal governo hanno votato in 22, una scheda bianca. Non hanno votato Forza Italia, Pd e LeU. Servivano almeno 26 voti a favore. Adesso il presidente della Vigilanza, Barachini, comunicherà al Cda l’esito della votazione negativo. E il Cda dovrà scegliere un altro presidente.