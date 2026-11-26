Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, “Se domani non torno”, il film diretto da Paola Randi nato dalla scelta della famiglia Cecchettin di condividere la storia di Giulia, è stato proiettato questa mattina a Montecitorio, nella Sala della Regina, davanti a una platea di almeno studentesse e studenti. Una scelta maturata dentro un dolore sempre presente, dalla volontà di evitare che altre famiglie debbano conoscere la stessa sofferenza e dal desiderio di promuovere un impegno collettivo nella prevenzione. Alla visione erano presenti la regista e il cast del film, prodotto e distribuito da Notorious Pictures in collaborazione con Sky Cinema, Mediaset e Fondazione Giulia Cecchettin ETS.

A introdurre la proiezione è stata la vicepresidente della Camera Anna Ascani, che ha definito il film “uno dei primi mattoni di un cantiere dove edificare una nuova umanità” e ha ricordato che il Parlamento è “la casa della democrazia e il luogo in cui si costruisce il cambiamento che serve”. Secondo Ascani, per spezzare “il sistema che nutre l’odio” servono prevenzione, educazione, leggi adeguate e una cultura del rispetto che parta dalla scuola, anche attraverso l’educazione sessuo-affettiva.

“Grazie alla testimonianza di questi anni della famiglia Cecchettin, che la pellicola di Paola Randi restituisce molto bene, è cambiato l’occhio con cui guardare alla violenza sulle donne – ha detto la Vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani -. Per comprendere quanto tutte e tutti possiamo essere imbevuti di una cultura di controllo, sopraffazione, possesso. Che non riconosce alla donna i suoi diritti e le sue libertà. Che ne ostacola le ambizioni e la realizzazione. Nell’Italia democratica. Oggi. Il punto non è come mettere al riparo le donne. Ma come non sentirci estranei alla responsabilità del cambiamento culturale. A partire dalla scuola: il sistema di istruzione non ha il solo dovere di istruire, di riempire un secchio. A scuola si diventa le persone che saremo. E a scuola è necessario ci sia spazio per un’adeguata educazione sessuo-affettiva. Con fondi sufficienti a sostenerla: è essenziale che in classe si impari il rispetto, la cura delle relazioni, la parità. Se vogliamo una società improntata all’uguaglianza è lì che dobbiamo intervenire. Soprattutto per dare a chi non trova in famiglia modelli sani, a chi è più in difficoltà, strumenti che altrimenti faticherebbe ad avere.”

Gino Cecchettin, Presidente di Fondazione Giulia Cecchettin ETS, ha costruito il suo intervento attorno a una domanda: “Cosa resta a chi esce dalla sala?”. Spostando l’attenzione dal racconto all’ascolto delle nuove generazioni, ha chiesto agli adulti e alle istituzioni di raccogliere ciò che i ragazzi portano con sé dopo la visione: i comportamenti che hanno imparato a riconoscere, gli interrogativi emersi, l’idea di relazione che stanno costruendo. Secondo Cecchettin, è da questo ascolto che si misura il valore del film, più che dal riscontro immediato del pubblico.

“Portare ‘Se domani non torno’ alla Camera dei deputati nel giorno dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne significa far entrare questa storia nel luogo in cui si costruiscono le regole della convivenza civile. Finora abbiamo chiesto ai ragazzi di ascoltare la storia di Giulia. Oggi, davanti a studentesse e studenti, è arrivato il momento che siamo noi adulti, e le istituzioni insieme a noi, ad ascoltare loro: quali comportamenti hanno riconosciuto, quali domande sono emerse, quale idea di amore, libertà e rispetto porteranno con sé. Il risultato più importante di questo film non si misura oggi, ma in ciò che accadrà domani, tra un mese o tra un anno, nelle relazioni che avrà aiutato a ripensare. La violenza non nasce all’improvviso, può essere riconosciuta e prevenuta, e la prevenzione comincia dall’educazione. Per questo il nostro impegno non può esaurirsi il 25 novembre.” – ha dichiarato Gino Cecchettin, Presidente di Fondazione Giulia Cecchettin ETS.

Nei giorni scorsi Gino Cecchettin ha raccontato che, a poca distanza dall’uscita del film nelle sale, il numero antiviolenza e antistalking 1522 ha registrato un incremento delle telefonate: “Dopo pochi giorni dall’uscita del film siamo stati chiamati dal Centro che gestisce il 1522 e ci hanno detto che c’è stato un incremento delle richieste di aiuto”.

Un lavoro che la Fondazione porta avanti ogni giorno sul fronte della prevenzione attraverso l’educazione, con il percorso “A scuola di relazioni” rivolto agli studenti delle scuole superiori e con il corso “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia”, realizzato con l’Università di Firenze per formare gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria a riconoscere e decostruire gli stereotipi di genere.

Il film, ispirato al libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia” di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, è nelle sale dal 5 novembre. “Il rumore più bello è quello del pubblico che esce dalla sala e continua a parlarne, a interrogarsi, a confrontarsi”, dichiara Guglielmo Marchetti, Amministratore delegato e Presidente di Notorious Pictures. “Realizzare Se domani non torno, per noi, non è stato soltanto raccontare una storia. È stato assumersi una responsabilità. Perché crediamo che il cinema possa contribuire a cambiare le coscienze, a rompere il silenzio e a generare consapevolezza. Sappiamo che un film non basta. La commozione deve trasformarsi in impegno e l’impegno in azioni concrete. Grazie a Paola Randi, a tutti gli artisti e ai professionisti che hanno reso possibile il film e agli spettatori per aver accolto il nostro invito a fare rumore per Giulia e per tutte. Un ringraziamento speciale va a Gino Cecchettin, alla sua famiglia e alla Fondazione Giulia Cecchettin per aver condiviso una storia così intima e per l’impegno concreto che, pur dentro un dolore sempre presente, porta avanti ogni giorno”. – ha concluso Guglielmo Marchetti.

Fondazione Giulia Cecchettin ETS