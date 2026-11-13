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Allarmi bomba, la direttiva del Viminale: “Minaccia inattendibile se arriva da mail seriali”

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Credit: AGF

Il ministro dell'Interno Piantedosi invia una circolare a prefetti e questori per spiegare come comportarsi

di Niccolò Di Francesco
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Il Viminale ha inviato a prefetti e questori una circolare per spiegare come comportarsi dopo gli allarmi bomba inviati a migliaia di scuole tramite email tra la giornata di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. “È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari” si legge nella direttiva firmata dal ministro dell’Interno Piantedosi.

Tutto ciò “salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione – anche mediante impianti di videosorveglianza – di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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