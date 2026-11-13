Allarmi bomba, la direttiva del Viminale: “Minaccia inattendibile se arriva da mail seriali”

Il Viminale ha inviato a prefetti e questori una circolare per spiegare come comportarsi dopo gli allarmi bomba inviati a migliaia di scuole tramite email tra la giornata di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. “È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari” si legge nella direttiva firmata dal ministro dell’Interno Piantedosi.

Tutto ciò “salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione – anche mediante impianti di videosorveglianza – di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.