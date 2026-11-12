Nuovo allarme bomba nelle scuole italiane: una nuova mail di minacce, firmata sempre da Mikhail Andropov, è stata inviata a numerosi istituti italiani. “Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo – si legge nella mail – L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM). All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370. Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone. Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov”.

La mail, partita da un dominio che appartiene a un insegnante di scienze delle Filippine, dipendente del ministero dell’Istruzione delle Filippine, è un “allarme fake” come sottolineano fonti di Palazzo Chigi. Tuttavia, numerosi edifici scolastici sono stati comunque evacuati con le forze dell’ordine che stanno controllando i complessi. Il nuovo allarme arriva nel giorno in cui il governo e tutti i partiti di opposizione si sono riuniti per fronteggiare l’emergenza hacker dopo la mail inviata nella giornata di mercoledì 11 novembre a migliaia di scuole italiane. Nel frattempo, Palazzo Chigi ha annunciato che sarà definito un protocollo operativo per fronteggiare la gestione degli allarmi hacker. “Il protocollo, già operativo – viene spiegato – è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.