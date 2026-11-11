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Cronaca

Allarme bomba in centinaia di scuole: il testo integrale della mail anonima che ha fatto scattare le evacuazioni

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Credit: AGF

Il contenuto del messaggio inviato a circa 300 istituti italiani di vario grado

di Niccolò Di Francesco
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Una mail anonima e delirante, firmata da Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, nella mattinata di mercoledì 11 novembre ha fatto scattare un allarme bomba in centinaia di scuole italiane provocando evacuazioni, disagi e psicosi. La mail è stata inviata alle 10 ed è stata inviata da un indirizzo riferibile a un dominio di un’università di Taiwan. Questo è il testo integrale del messaggio: “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intanto, ha convocato un vertice a Palazzo Chigi. La premier ha scritto sui social: “Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari. Ho convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo. Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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