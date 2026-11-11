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Cronaca

Allarme bomba in centinaia di scuole italiane: “Siamo venuti per annientarvi”

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Credit: AGF

Il messaggio, firmato Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, è stato recapitato ad almeno 280 presidi

di Niccolò Di Francesco
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Dopo gli aerei, le scuole: nella mattinata di mercoledì 11 novembre un allarme bomba è stato diramato in centinaia di scuole italiane di vario ordine, da Nord a Sud, da Roma a Bologna. Il messaggio, firmato da Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, è stato inviato poco prima delle 10. “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Il nome di Mikhail Andropov non è nuovo agli investigatori: si tratta, infatti, dello stesso pseudonimo utilizzato in una mail minatoria inviata il 6 novembre scorso a diverse emittenti televisive europee, tra cui la televisione pubblica irlandese RTÉ e l’emittente bulgara Nova TV. Nel messaggio, il mittente rivendicava gli allarmi bomba che nei giorni scorsi hanno interessato decine di voli. Nelle scuole interessate, intanto, sono scattate le misure d’emergenza: gli studenti sono stati fatti evacuare nei punti di raccolta esterni e fatti ritornare a casa. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, i nuclei artificieri di polizia e carabinieri e la polizia postale per condurre le necessarie bonifiche degli edifici e verificare l’effettiva fondatezza dell’allarme. Sarebbero almeno 280 le scuole interessate distribuite in quasi tutte le Regioni italiane.

Allarme bomba a scuola: gli istituti evacuati a Roma
Secondo quanto scrive La Repubblica, tra gli istituti scolastici romani figurano i licei Virgilio, Avogadro, Giulio Cesare, Orazio, Amaldi e Giordano Bruno, l’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi di Genazzano, l’Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca / Giovanni Palombini di Roma e l’Istituto Comprensivo di Tivoli. Sono inoltre presenti l’Istituto d’Istruzione Superiore Stendhal / Luigi Calamatta di Civitavecchia, l’Istituto Comprensivo Statale di Capena e l’Istituto Comprensivo Maria Montessori di Roma. L’elenco include anche l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Paolo Toscanelli di Lido di Ostia / Roma, l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Roma, l’Istituto comprensivo Villaggio Prenestino e l’Istituto d’Istruzione Superiore De Amicis – Cattaneo di Roma. Completano il gruppo l’Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli / Scardelletti di Monterotondo e l’Istituto d’Istruzione Superiore di Via Roma 298 – Ex Majorana / Pisano di Guidonia Montecelio.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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