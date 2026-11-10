Marcia indietro sul Kfc a Cortina: niente fast food ma il pollo fritto sarà venduto al bar

Il rifugio sul Monte Faloria, a Cortina, non diventerà un fast food Kfc ma venderà comunque pollo fritto. Nei giorni scorsi, infatti, era stata annunciata l’apertura a Cortina d’Ampezzo (a 2123 metri, nell’area di Monte Faloria-Cristallo) e Madonna di Campiglio (a 1.700 metri, nell’area di Piana di Nambino) di due fast food della catena americana specializzata nel pollo fritto. La stessa Kfc aveva diffuso dei rendering che mostravano il fast food tra le Dolomiti innevante. Una decisione che aveva provocato numerose polemiche e critiche, tra cui quella del ministro Lollobrigida che aveva parlato di scelta “anti-italiana”.

Ora, a far chiarezza, è la Faloria Spa, l’azienda che gestisce gli impianti della zona, secondo cui il rifugio non cambierà pelle mantenendo il suo aspetto attuale. I prodotti Kfc saranno sì disponibili ma nel bar-caffetteria del piano terra. I clienti, dunque, oltre alle classiche proposte del rifugio potranno scegliere anche tra sei prodotti Kfc solo “nell’ambito dei prodotti da consumo veloce”. Il consiglio di amministrazione della Faloria Spa ha quindi spiegato che il rendering è stato diffuso senza alcuna condivisione preventiva e senza approvazione formale. Resta da ancora da chiarire, invece, il destino del Kfc di Madonna di Campiglio, che dovrebbe aprire nell’area sciistica di Piana di Nambino.