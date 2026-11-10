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Cronaca

Anche i poliziotti contro il governo Meloni: il SIULP minaccia una mobilitazione contro la legge di Bilancio

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Impegni totalmente disattesi. Stavolta nelle piazze manifesteranno i poliziotti"

di Niccolò Di Francesco
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Il governo Meloni fa arrabbiare anche i sindacati di polizia. Il SIULP contesta l’assenza nella legge di Bilancio delle risorse promesse per la previdenza dedicata, denunciando anche il blocco del turnover e le carenze di personale. “Il Governo ha tradito la parola data al personale della Polizia di Stato e dell’intero Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico” ha dichiarato il segretario generale Felice Romano, avvertendo che, senza un cambio di atteggiamento dell’esecutivo, il sindacato avvierà una stagione di proteste senza precedenti.

 

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Intanto anche il SILP CGIL, sindacato dei lavoratori di polizia, ha annunciato la partecipazione alla mobilitazione del 20 novembre, in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL. “Saremo in piazza sicuramente per lo sciopero generale del 20 novembre” ha dichiarato il segretario generale Pietro Colapietro. Gli agenti potranno dunque manifestare, ma non scioperare: in Italia, infatti, agli appartenenti alla Polizia di Stato è vietato esercitare  il diritto di sciopero, come stabilisce l’articolo 84 della legge 121 del 1981.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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