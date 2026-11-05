È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 6 novembre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 6 novembre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Jamal è un rapper cresciuto nelle case popolari tra San Siro e Bonola. Alina è un’attivista di Ultima Generazione. Elisa lotta per gli universitari in tenda a Milano. TPI ha raccolto le testimonianze dei giovani in piazza per casa, salari, clima e diritto allo studio.

E ancora: Sabrina Brizzola, coordinatrice nazionale Udu, racconta a TPI il risveglio della mobilitazione studentesca. “Siamo una generazione tradita dalla politica. Le scuse di Bruno Vespa? Noi giovani siamo stanchi di subire paternalismi”.

Chi c’è dietro i tumulti di Milano? Due giorni di vandalismi e saccheggi a margine delle manifestazioni contro il carovita. Ma i fermati sono adolescenti, in gran parte minorenni, slegati da qualsiasi appartenenza politica. Ecco cosa sappiamo finora.

“Io li ho frequentati e studiati: hanno storie molto diverse tra loro. Ma etichettarli e criminalizzarli è più semplice che interrogarsi su di noi. Sono giovani cresciuti ai margini: la loro violenza nasce dalla rabbia”. Ecco perché secondo Tommaso Sarti, autore di Pisciare sulle metropoli, i maranza non esistono.

“Proponiamo ai ragazzi un patto terribile: ti ascolto purché tu non rompa mai le scatole”. Lo psicoterapeuta Matteo Lancini spiega a TPI: “La violenza è ingiustificabile. Ma l’adolescenza è l’età in cui le emozioni inespresse rischiano di diventare agito”.

Lavoro povero e precario. Prezzi immobiliari alle stelle. Ascensore sociale bloccato. Un’Italia sempre più diseguale spinge ogni anno migliaia di giovani a cercar fortuna all’estero.

Dagli scaffali rimasti semivuoti dopo i blocchi dei Tir ai trattori davanti a Montecitorio, dal caro-affitti alla scuola e alle liste d’attesa. Mobilitazioni diverse raccontano un Paese con sempre meno margini per assorbire costi, ritardi e servizi carenti. Ecco perché in Italia monta la protesta.

Inoltre, un approfondimento sulla generazione Caivano. Dai provvedimenti anti-rave agli scontri a Milano, il Governo ha varato varie norme contro la criminalità giovanile, rincorrendo la cronaca con nuovi reati. A crescere però non è la delinquenza dei ragazzi, ma la reazione penale.

Dai “fenicotteri” in Albania, agli “scarafaggi” in India fino agli scontri in Francia e alla vittoria degli studenti in Serbia. La protesta dei giovani è globale. E fa tremare i governi più longevi al mondo.

Infine, TPI pubblica un estratto del nuovo libro a cura di Pierfrancesco Majorino e Daniele De Luca dedicato alla vicenda di Luca Attanasio. A oltre cinque anni dalla morte sono ancora molte le domande rimaste senza risposta su quanto accaduto il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo, quando il diplomatico fu ucciso in un agguato.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale. Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.