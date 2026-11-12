Allarmi bomba nelle scuole, il governo lavora a un nuovo protocollo: “No a evacuazioni per mail massive”

Dopo l’allarme bomba che nella giornata di mercoledì 11 novembre ha coinvolto seimila scuole italiane e la nuova minaccia inviata nella mattinata di giovedì 12, il governo lavora a un nuovo protocollo per evitare le evacuazioni. “Nel corso della riunione del comitato interministeriale per la sicurezza della repubblica (Cisr), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme”. È quanto comunica palazzo Chigi in una nota. “Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.

La presidenza del Consiglio, intanto, ha comunicato ai dirigenti scolastici di non procedere alle evacuazioni degli edifici dopo l’invio di mail massive. Nella comunicazione si specifica che “resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”. Nel frattempo, una nuova mail, firmata sempre da Mikhail Andropov, è stata inviata a numerosi istituti italiani anche nella giornata di giovedì 12 novembre. Questo il contenuto: “Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM). All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370. Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone. Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov”.