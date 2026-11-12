Scuola, Save the Children: in dieci anni chiuse 1.571 sedi scolastiche, in 3 mila Comuni a rischio l’unica primaria

Attraverso le voci di studentesse e studenti, docenti, dirigenti scolastici, ma anche di famiglie, sociologi, pedagogisti e psicologi, l’Atlante mette al centro la scuola come presidio fondamentale di incontro tra generazioni e di costruzione della comunità. Il viaggio compiuto da Save the Children tra le aule e gli istituti scolastici d’Italia per raccogliere dati, storie ed esperienze, racconta cambiamenti, criticità ed esperienze virtuose e restituisce un’istantanea di quanto, oggi più che mai, sia necessario rilanciare la missione educativa della scuola pubblica.

Reinvestire sulla scuola

Il calo demografico, in dieci anni, ha portato a una riduzione del numero di bambini e ragazzi fino ai 14 anni del 16,7%. La scuola primaria ha registrato un calo di 388 mila iscritti e, secondo le previsioni Istat, la riduzione della popolazione scolastica (primaria e secondaria di I grado) fino al 2036 sarà di circa 1/5, circa 1 milione di bambini in meno dai 3 ai 13 anni (in Sardegna il calo più significativo -35%), con 3 mila Comuni a rischio chiusura dell’unica primaria presente, quasi la metà al Sud e nelle Isole. Si stima che entro il 2036 ci sarà il 19,6% di bambini in meno nella fascia 5-9 anni e il 22,9% in meno in quella 10-14.

La diminuzione di studenti e studentesse sta già trasformando la scuola, con un impatto significativo sulla riduzione di classi e docenti fino ad arrivare alla chiusura di scuole. Eppure un’altra strada c’è: utilizzare il calo della popolazione scolastica come un ‘dividendo demografico’, aumentando cioè le risorse educative disponibili per ciascun alunno, per creare classi più piccole, potenziare tempo scuola e compresenze, creare spazi migliori e trasformare le aule in esubero in laboratori, biblioteche o locali per attività extra-curriculari, soprattutto nelle zone isolate o dove mancano opportunità per i giovani, aprendo anche la scuola al territorio e alla comunità locale: la scuola intesa dunque come presidio per contrastare dispersione scolastica, disaffezione verso lo studio e isolamento e per prevenire l’emergere di situazioni di disagio tra i più giovani.

Negli ultimi anni la dispersione scolastica in Italia è scesa all’8,2%, superando in anticipo l’obiettivo UE 2030 (meno del 9%). Tuttavia, le disuguaglianze socio-economiche e territoriali pesano ancora fortemente sugli apprendimenti. Il tasso di dispersione resta critico tra i giovani con cittadinanza non italiana (26,2%) e tra chi ha genitori con al massimo la licenza media: per questi ultimi la probabilità di non completare il percorso di formazione è circa 19 volte superiore rispetto ai figli di laureati (20,7% contro 1,1%). Anche la dispersione implicita colpisce quasi il doppio i minori in condizioni di fragilità economica (7,3% contro 3,7%) e mostra profondi divari territoriali, variando dal 2,5% della Valle D’Aosta al 12,6% della Campania.

“Di fronte alle gravi disuguaglianze territoriali ed educative che oggi bloccano sul nascere le aspirazioni di crescita di tanti ragazzi e ragazze, il calo della popolazione scolastica non può tradursi in un disinvestimento sulla scuola, ma deve essere l’occasione per migliorare la qualità dell’offerta educativa per tutti gli studenti e le studentesse, a partire da quelli che affrontano le maggiori difficoltà sociali ed economiche. Dopo decenni di disinvestimento, il PNRR ha rappresentato una rilevante opportunità per le scuole, ma non è bastato a ripianare le disuguaglianze nell’offerta educativa. Per fare in modo che molti interventi avviati determinino cambiamenti duraturi è ora necessario un investimento strutturale, per assicurare la continuità dei programmi così come gli interventi sull’edilizia scolastica, il potenziamento dei servizi per la prima infanzia e di tutte le infrastrutture indispensabili come mense, palestre e biblioteche. Le scuole chiedono continuità, programmazione di lungo periodo e superamento di quella cultura della precarietà e dei progetti spot che da sempre depotenziano le risorse educative” ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice Ricerca di Save the Children.

Dal 2015-16 a oggi sono state chiuse 1.571 sedi scolastiche, soprattutto al Sud: Campania (-277), Calabria (-263), Puglia (-174) e Sicilia (-172), l’incidenza maggiore in Calabria (10,7%) e Molise (10,2%) mentre è minima in Emilia-Romagna (0,3%), Piemonte (0,2%) e Umbria (0,5%).