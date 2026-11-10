Un manuale di storia per le scuole superiori finisce nel mirino del governo Meloni. Si tratta di Trame del tempo 3, pubblicato da Laterza, già al centro di una polemica nel giugno 2025 e nuovamente contestato da Fratelli d’Italia. A riaprire il caso è stato il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, che ha presentato un’interrogazione parlamentare contro alcuni passaggi del volume dedicati all’attuale governo e alle origini politiche del partito della presidente del Consiglio. Nel manuale, Fratelli d’Italia viene descritto come il partito che ha raccolto l’eredità del fascismo, mantenendo una stretta relazione con una parte della propria base definita “dichiaratamente fascista”. A sostegno di questa interpretazione viene citata anche l’inchiesta di Fanpage dal titolo “Gioventù meloniana” del giugno 2024. Il testo sostiene inoltre che il governo Meloni si distingua per l’attuazione di “misure dichiaratamente liberticide”, citando il ddl Sicurezza del 2024 e le restrizioni al diritto di manifestare. Vengono contestate anche le politiche dell’esecutivo nei confronti dei migranti.

Il ministro dell’Istruzione Valditara, che già nel giugno 2025 aveva chiesto all’Associazione italiana editori di verificare la correttezza dei contenuti del libro, ha accusato il volume di contenere affermazioni “strumentali e inattendibili”, sostenendo che il testo sia scientificamente inadeguato e rischi di favorire l’indottrinamento degli studenti. Il ministro ha quindi invitato Laterza a ritirare il libro affermando che la scelta sarebbe nell’interesse della stessa casa editrice per salvaguardarne la reputazione scientifica. Dura la replica di Alessandro Laterza, amministratore delegato della casa editrice e responsabile della divisione scolastica: “Non so per quale motivo questa storia venga ripresa ora, dopo che se ne era abbondantemente dibattuto nell’estate del 2025. Forse si aspettavano che noi lo ritirassimo o praticassimo una qualche forma di autocensura”. Per Laterza, però, la questione va oltre il contenuto del manuale: “Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no”. L’editore ha inoltre ricordato che il manuale è destinato agli studenti dell’ultimo anno delle superiori, “perfettamente in grado di stabilire se una cosa gli piace o non gli piace”.