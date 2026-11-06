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Ma il Governo rivendica il successo del Modello Caivano: 290 milioni di euro e 57 progetti conclusi

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Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. Credit: Francesco Fotia / AGF

I numeri di Fratelli d'Italia e Palazzo Chigi parlano di 290 milioni di euro erogati in 10 territori da Nord a Sud, di 57 progetti conclusi e altri 90 in fase di sviluppo e realizzazione

di Andrea Lanzetta
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Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia considerano il “modello Caivano” un successo. A rivendicare i dati è proprio il partito della premier, secondo cui in quattro anni la strategia del Governo contro il degrado ha destinato 290 milioni di euro a Caivano e ad altri nove territori del Paese da Nord a Sud: Rozzano (Milano), il Quarticciolo (Roma), Scampia e Secondigliano (Napoli), Orta Nova (Foggia), San Ferdinando e Rosarno (Calabria), Borgo Nuovo (Palermo) e San Cristoforo (Catania), con 57 progetti (il 39%) già conclusi e altri 90 (il 61%) in fase di sviluppo e realizzazione. Soltanto a Caivano ha previsto un centro sportivo, biblioteche, spazi verdi, un polo universitario e un miglioramento della rete dei trasporti. Questo modello, inoltre, secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è collegato al Piano periferie varato nel 2023 dal Governo, che ha messo a disposizione di tutti i Comuni risorse finanziarie e possibilità di interventi in deroga. «Il Piano per le periferie operativo nel 2023 pone a disposizione dei Comuni 2 miliardi di euro e 1 miliardo e 100 milioni sono già completamente impegnati da parte degli enti locali», aveva spiegato a maggio l’ex magistrato. Risultati che, nelle intenzioni dell’esecutivo, segnano solo l’inizio di una strategia a lungo termine per combattere il degrado e ridefinire il volto delle periferie.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
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