Gli autori del manuale di Storia che Valditara vuole ritirare: “Richiesta ridicola e preoccupante”

Gli autori di Trame del tempo 3, il manuale di Storia edito da Laterza, replicano al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha chiesto all’editore di ritirare il testo, accusandolo di contenere affermazioni “strumentali e inattendibili”, di essere scientificamente inadeguato e di rischiare di favorire l’indottrinamento degli studenti. Nel manuale, Fratelli d’Italia viene descritto come il partito che ha raccolto l’eredità del fascismo, mantenendo una stretta relazione con una parte della propria base definita “dichiaratamente fascista”. Il testo sostiene inoltre che il governo Meloni si distingua per l’attuazione di “misure dichiaratamente liberticide”, citando il ddl Sicurezza del 2024 e le restrizioni al diritto di manifestare.

Dopo la netta presa di posizione dell’editore, arriva anche la replica degli autori, che in una nota difendono il proprio lavoro: “Si può dissentire dal quadro interpretativo che ne emerge. Uno studente di quinta, maggiorenne e con diritto di voto, può farlo in classe, con argomenti, ed è precisamente quello che il manuale gli chiede di fare in ogni capitolo, dal primo al terzo volume. Quello che non accettiamo è che un lavoro di anni venga ridotto a una pagina. Trame del tempo nasce da un’idea di metodo: pensare storicamente il passato e servirsene per capire il presente”.

“Da anni alla scuola si chiede di certificare competenze spendibili, come se il suo compito fosse consegnare al mercato del lavoro persone già addestrate. Noi invece pensiamo che debba costruire reticoli di conoscenze fitte, collegate tra loro, che permettano di riconoscere lo stesso fenomeno anche quando si presenta sotto forme diverse. Se il nostro libro dimostra qualcosa, è che tra sapere e non sapere il primo rende liberi e il secondo rende sudditi”. E ancora: “Per questo la polemica ci sembra più rivelatrice che grave. Il ministro trova il tempo per una pagina di manuale nelle stesse settimane in cui la legge di bilancio presentata dal suo governo toglie alla scuola, dal 2027/28, quasi settemila posti tra docenti e personale ATA, dopo i tagli degli anni precedenti”.

Secondo gli autori, “chiedere il ritiro di un libro di storia, in questo quadro, è prima ridicolo e poi preoccupante. Rivela con chiarezza quale scuola si ha in mente: un posto dove si impara ciò che serve a coloro che manovrano le leve del mercato e si tace su ciò che li disturba. In poche parole, la scuola dell’asservimento”. Gli autori concludono: “Tutti coloro che a scuola usano Trame del tempo, docenti e discenti, sono in grado di discutere quanto è scritto nelle pagine del manuale. Che glielo si lasci fare, senza pressioni censorie e intimidazioni. Quanto a noi, che ci si lasci fare il nostro lavoro di storiche e storici, senza la pretesa assurda che ci dimentichiamo di essere anche cittadine e cittadini consapevoli di uno Stato democratico, così come lo disegna la nostra Costituzione nata dalla Resistenza”.