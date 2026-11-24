I partiti della maggioranza di governo sembrano fare a gara a chi propone le misure più severe contro le proteste. Dopo gli emendamenti di Fratelli d’Italia per sospendere le borse di studio agli studenti anche solo indagati e dotare la polizia di sostanze coloranti per identificare i responsabili di violenze durante i cortei, arrivano le proposte ancora più restrittive della Lega. Una stretta che, secondo le opposizioni, rischia di trasformarsi in una vera e propria “gara a reprimere il dissenso”.

La Lega propone di introdurre il nuovo reato di “squadrismo eversivo di piazza”, con pene fino a 8 anni di carcere per chi organizza o coordina gruppi finalizzati a commettere violenze, minacce o danneggiamenti durante le manifestazioni. Tra gli altri emendamenti figurano multe fino a 100mila euro ai sindacati per determinate forme di blocco delle merci, l’impiego di droni dotati di intelligenza artificiale per la sorveglianza urbana e la revoca per cinque anni di contributi e agevolazioni alle famiglie dei minori condannati per specifici reati legati ai disordini.

Durissima la reazione delle opposizioni. “È una gara di cattivismo e repressione tra Lega e Fratelli d’Italia, sulla pelle delle libertà costituzionali”, denuncia la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, secondo cui gli emendamenti al decreto Cortei puntano a “intimidire, criminalizzare il dissenso e restringere il diritto di manifestare”. Per Braga, l’inasprimento delle misure di sicurezza servirebbe inoltre a distogliere l’attenzione dai problemi della manovra economica. Critiche anche da Alleanza Verdi e Sinistra, che definisce quelle della Lega “proposte infami”, mentre Riccardo Magi di +Europa ha bollato l’ipotesi di utilizzare marcatori colorati sui manifestanti come una “misura da Stato di Polizia”.