Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 20 novembre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 20 novembre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Se mangiare sano è un privilegio. Nelle città, il cibo salutare costa più di quanto consenta il reddito. Nelle aree interne chiudono i negozi e le mense pubbliche restano un diritto diseguale. Così quasi 6 milioni di italiani non si possono permettere un pasto proteico ogni due giorni.

E ancora: green, digitale, difesa. Le industrie di domani si reggono su materie prime controllate per lo più dalla Cina, come litio, grafite, neodimio. Per sfuggire alla dipendenza da Pechino, l’Ue stimola il riciclo. Ma senza investimenti lungo tutta la filiera il piano rischia di fallire.

Dai sommozzatori a Gibuti alle miniere di manganese in Zambia. Dalla pesca in Kenya all’agricoltura in Etiopia. Così la Med-Or Italian Foundation prova a far incontrare industria, governo e partner africani nel quadro del Piano Mattei. La scommessa dell’Italia in Africa.

Le Pmi del Sud non sempre hanno la struttura necessaria per poter crescere sui mercati esteri. Simest (Gruppo Cdp) lancia un programma gratuito di formazione per supportarle nell’internazionalizzazione. E rafforzarne la competitività.

Non accettano fondi dalle lobby e fanno della lotta alla corruzione e al potere dei miliardari la propria bandiera. Ecco chi sono le stelle in ascesa tra i senatori democratici e come possono cambiare gli Usa.

Intanto negli Usa il 2028 è già cominciato. La disfatta consegna ai Democratici un Congresso pronto a un’offensiva giudiziaria e politica contro l’agenda Trump, acuendo la frattura tra Repubblicani e Maga in vista delle presidenziali. Ma seggi e sondaggi non bastano a fermare veti, guerre e dazi.

Da qui al 2035 il gruppo Iren metterà sul piatto 10,4 miliardi di euro di investimenti, destinandone metà a ciclo idrico, distribuzione elettrica e termovalorizzatori. Per migliorare la qualità dei servizi e la redditività e contribuire allo sviluppo infrastrutturale.

“Oggi tra social e AI possiamo disporre di qualsiasi informazione in pochi secondi. Ma trovare le risposte non significa essere in grado di usarle. Il vantaggio competitivo sta nel comprenderle meglio”. Intervista a Igor Garzesi, dg di Banca Mediolanum.

E ancora: “In una relazione sana è normale essere condizionati dal proprio partner. Ma se il rapporto soffoca tutto il resto, si crea una dinamica patologica simile alla schiavitù da sostanze. Dietro c’è un vuoto interiore. E spesso l’altro/a è un narcisista”. Colloquio con Cristina Galassi, psicoterapeuta dello IeuD.

Infine, colloquio con la giornalista e criminologa Silvia Morrone: “L’uccisione di una donna scaturisce da storie di potere, possesso, non accettazione di un rifiuto. Ecco perché è fondamentale fare un lavoro di auto-conoscenza interiore. Servono la terapia, la formazione e una rete di supporto. Evitando la vittimizzazione secondaria”.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale. Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.