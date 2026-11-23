Se per un giorno applicassimo davvero la cosiddetta “remigrazione” in Italia? Nasce da una provocazione la campagna nazionale “Un giorno senza di noi”, lanciata oggi da Zineb Soukrati, attivista italiana di seconda generazione cresciuta nel Veronese da genitori marocchini, prima laureata della sua famiglia e assistente parlamentare all’Eurocamera. «Facciamola e proviamo a capire se risolve davvero i problemi del Paese», dice Soukrati a TPI, lanciando una vera e propria sfida alla politica. «Vogliamo ribaltare la narrazione sui lavoratori stranieri e sugli italiani di seconda generazione, che considera milioni di persone solo un problema da risolvere».

Ma la provocazione è solo il primo passo perché l’obiettivo dei promotori è trasformare questa campagna di sensibilizzazione in una mobilitazione concreta a livello nazionale. «Convocheremo uno sciopero dei lavoratori stranieri per mostrarne l’importanza e il ruolo svolto all’interno del sistema economico, del mercato del lavoro e della società italiana», annuncia l’attivista. «Infine, con il contributo della società civile, vogliamo costruire un nuovo Patto per l’integrazione da portare in Parlamento».

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Contributo all’economia

Tutto parte da una storia di famiglia. «Io sono nata e cresciuta in Italia, ma sono figlia di due immigrati che dopo un lungo percorso hanno acquisito la cittadinanza», ci ricorda Soukrati. Eppure, osserva, l’attuale dibattito pubblico sposta l’attenzione dai problemi economici e sociali che affliggono il Paese verso «un vero e proprio capro espiatorio, accusato di essere responsabile di tutto ciò che non funziona». Tanto che, assicura, la remigrazione non è altro che uno slogan. «Numeri alla mano, possiamo dimostrare che provocherebbe gravi danni dal punto di vista occupazionale ed economico, sociale, demografico e pensionistico al nostro Paese». Oltre due lavoratori su cinque impiegati in Italia nell’agricoltura, secondo gli ultimi dati raccolti dal Cnel, sono infatti stranieri, con un contributo del 21,3% alla ricchezza prodotta dal settore. Un terzo dei lavoratori attivi nell’edilizia proviene dall’estero e contribuisce per il 18,4% al prodotto del comparto. Quasi un quarto degli addetti del turismo non ha la cittadinanza. Le imprese con partecipazione di forza lavoro straniera, secondo il Cnel, sono oltre 508mila, con più di 2 milioni di dipendenti non italiani, mentre secondo l’ultimo rapporto sull’Economia dell’Immigrazione pubblicato a ottobre dalla Fondazione Leone Moressa più di 795mila imprenditori attivi nel nostro Paese sono stranieri, pari al 10,8% del totale. Non solo, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2025, gli oltre 5 milioni di contribuenti nati all’estero hanno dichiarato quasi 88 miliardi di euro, versando 12,6 miliardi di Irpef, con un saldo netto positivo pari ad almeno un miliardo. Per questo, sottolinea l’attivista, più che restrizioni all’Italia servono «serie politiche pubbliche in materia di integrazione, che non sono mai state adottate». Obiettivo ultimo della campagna, non a caso, è costruire una proposta concreta in questo senso da presentare alle Camere.

Sensibilizzazione

L’iniziativa, infatti, procederà per gradi. Si comincia oggi con una campagna di sensibilizzazione contro la cosiddetta “remigrazione”, con spot dal taglio pubblicitario che immaginano un’Italia senza lavoratori stranieri, dal supermercato al bar, dai cantieri all’assistenza familiare. La priorità, ci spiega l’attivista, è «sensibilizzare i cittadini» e dare voce anche a chi non l’ha mai avuta. «Di noi si parla tutti i giorni: agli italiani di seconda generazione hanno affibbiato la nuova etichetta di “maranza”. Quando si parla dei nostri genitori che lavorano, li si indica come un pericolo. I nostri fratelli e sorelle, a cui si vuole imporre un tetto massimo nelle scuole, vengono trattati come un problema da risolvere», ricorda Soukrati. «Eppure non abbiamo mai la possibilità di parlare in prima persona, di raccontare le nostre contraddizioni e gli innegabili problemi legati all’integrazione e all’immigrazione, che da sempre affliggono l’Italia». Il fine, infatti, è «rovesciare il dibattito».

Soukrati parte dai numeri. «Circa 2,6 milioni di lavoratori stranieri, pari a oltre il 10% del totale degli occupati nazionali, contribuiscono a quasi un decimo della ricchezza del Paese», dichiara l’attivista. Altro che remigrazione. «È una realtà incontrovertibile, che va riconosciuta insieme all’apporto sociale, culturale e demografico di queste persone», aggiunge Soukrati, che sulle seconde generazioni rilancia: «Non abbiamo bisogno di vincere medaglie o entrare dentro le istituzioni per considerarci italiani. Nessuno ci deve regalare nulla, ma devono riconoscerci per quello che siamo, al di là dell’apporto economico o di altro genere che possiamo dare al nostro Paese».

Mobilitazione

Il passo successivo prevede poi una mobilitazione e uno sciopero a livello nazionale, come avvenne già nel 2010, quando il movimento Primo Marzo scese in piazza in oltre 60 città al grido di “24 ore senza di noi”. Da allora però la situazione è cambiata, anche a livello demografico. Al 1° gennaio 2010, secondo l’Istat, erano oltre 4 milioni e 235mila i cittadini stranieri residenti in Italia, pari al 7% della popolazione totale. Alla stessa data di quest’anno invece, secondo l’ultimo rapporto del Cnel, se ne contavano più di 5 milioni e 898mila, pari a circa il 10% dei residenti totali e a oltre il 10,5% della forza lavoro complessiva, complice anche il calo demografico in corso nel nostro Paese, dove l’anno scorso si registrava una nascita ogni circa 1,8 decessi, con un saldo naturale negativo di meno 296mila unità. Dal 2012 al 2024 poi, secondo gli ultimi dati disponibili, oltre un milione e 959mila persone hanno acquisito la cittadinanza in Italia. «È cambiato anche il contesto politico», sottolinea inoltre Soukrati. «Oggi gli immigrati costituiscono sempre di più un chiaro bersaglio politico, del Governo e di tutta la retorica della destra».

Una data per la mobilitazione contro la remigrazione, d’altronde, ancora non c’è. Il percorso – l’attivista non ce lo nasconde – sarà infatti lungo e difficile perché passare dalla sensibilizzazione ai fatti non è così immediato. Per l’Istat, il 29% degli occupati stranieri ha un contratto a termine o un part-time involontario. Gli oltre 20.500 nuovi permessi per lavoro stagionale rilasciati l’anno scorso in Italia sono collegati ai rispettivi contratti e metà delle donne straniere che lavorano nel nostro Paese è impiegata come badante, colf, addetta alle pulizie o cameriera. Senza contare il sommerso. Astenersi dal lavoro, a queste condizioni, potrebbe costare il posto e il permesso di soggiorno. «Avvieremo un dialogo con i sindacati e le associazioni del terzo settore che si occupano di queste tematiche, in modo da discutere con loro la possibilità e le modalità per realizzare questo sciopero nel rispetto delle regole applicabili», annuncia Soukrati. L’iniziativa, ribadisce, è aperta a tutti, è gratuita e non obbliga ad astenersi dal lavoro. Il sostegno, infatti, «può avvenire anche attraverso la semplice diffusione della campagna», e lo sciopero, aggiunge, è «solo un passaggio del percorso».

Un nuovo Patto sociale

«Si dice spesso che gli immigrati non si vogliono integrare, ma non ci si chiede mai cosa manca davvero», rimarca l’attivista, che risponde «da figlia di chi questa possibilità di integrarsi non l’ha mai ricevuta». Se un genitore non conosce l’italiano perché lo Stato non gli offre gli strumenti per impararlo, racconta, «a sostituirsi alle istituzioni che hanno fallito sono i figli di 8, 9, 10 anni». È proprio questa la sua esperienza personale. «Da bambina già compilavo i moduli burocratici e amministrativi per i miei genitori», ricorda Soukrati che, per questo, vorrebbe «uno Stato che pretenda l’integrazione». «Se vieni in Italia», afferma, «devi imparare la lingua, le regole, la Costituzione», ma serve anche uno Stato che fornisca «gli strumenti per potersi integrare». Qui vuole arrivare la campagna. «Vogliamo promuovere la creazione di un modello che favorisca l’immigrazione regolare e metta in discussione la legge Bossi-Fini», ci spiega.

«Il nodo principale è il lavoro», sottolinea l’attivista, secondo cui si arriverà, infine, anche alla questione della cittadinanza. Spesso, prosegue Soukrati, il lavoratore straniero denuncia lo sfruttamento da parte del datore di lavoro, ma «poi non riceve una risposta concreta dallo Stato». È lì che bisogna intervenire, dice, perché «alla collettività costa di più l’irregolarità che la regolarità». Non è un caso che, come certificato dall’Istat e dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), gli immigrati e i naturalizzati siano spesso più precari dei cittadini italiani, che i loro salari siano inferiori del 26,3% rispetto ai nostri connazionali, e che i laureati stranieri abbiano un tasso di occupazione più basso di 15 punti percentuali rispetto ai colleghi nostrani.

«Questa maggioranza ha vinto le elezioni anche con la promessa di frenare l’afflusso di immigrati per evitare la cosiddetta “sostituzione etnica” nel nostro Paese», osserva poi l’attivista. «Eppure, attraverso i decreti flussi, ha autorizzato l’arrivo di quasi 950mila persone. Ma non dice come verranno gestite qualora dovessero entrare davvero in Italia, cioè che modello di integrazione proporremo loro», continua. «In molti casi, gli immigrati richiederanno un permesso di soggiorno di lunga durata, che poi darà luogo a ricongiungimenti familiari, che a loro volta potrebbero tradursi nell’acquisizione della cittadinanza. Noi vogliamo proporre un modello che colmi finalmente queste lacune e portarlo in Parlamento».

Il nuovo Patto da costruire nell’ambito della campagna “Un giorno senza di noi”, ci spiega Soukrati, partirà dalle esperienze di chi vorrà contribuire «con la propria storia e il proprio vissuto personale» e si confronterà con «sindacati, giuristi, economisti e, perché no, anche con i partiti». La sensibilizzazione dei cittadini e la mobilitazione di lavoratori stranieri e seconde generazioni non basteranno, infatti, senza l’attenzione della politica. Anche perché la maggior parte dei potenziali aderenti non può né votare né firmare una proposta di iniziativa popolare, essendo priva della cittadinanza. Al momento, però, la campagna non ha accordi con nessun partito. «Siamo una realtà civica e vogliamo rimanere tale», assicura l’attivista. «Ma siamo oltre un milione e mezzo di italiani di seconda generazione, siamo parte di questo Paese e dovranno riconoscerci prima o poi», conclude. «In primis, vogliamo cominciare a farci conoscere. Spesso veniamo dipinti come i “cattivi” a destra e le “vittime” a sinistra. Ma non siamo né l’uno né l’altro, siamo italiani».