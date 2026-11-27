Decine di profili rilanciano la stessa accusa in pochi minuti. È una notizia che interessa davvero agli elettori o qualcuno sta cercando di farla sembrare più importante? Riconoscere la differenza è il primo passo per difendere il dibattito pubblico senza mettere a tacere chi dissente.

In sintesi: le tre cose da sapere

Un picco di commenti non dimostra un attacco. Per sospettare un’operazione coordinata servono più indizi: messaggi identici, tempi insoliti, collegamenti fra account e comportamenti ripetuti.

Per sospettare un’operazione coordinata servono più indizi: messaggi identici, tempi insoliti, collegamenti fra account e comportamenti ripetuti. La difesa comincia dalle prove. URL, orari, screenshot e contenuti originali aiutano le piattaforme e gli eventuali consulenti legali a valutare una segnalazione concreta.

URL, orari, screenshot e contenuti originali aiutano le piattaforme e gli eventuali consulenti legali a valutare una segnalazione concreta. Contrastare non significa cancellare le opinioni scomode. L’obiettivo è agire su profili falsi, impersonificazioni, contenuti illeciti e comportamenti che violano le regole, lasciando spazio alla critica autentica.

Sono le otto del mattino. Sotto un video politico compare un commento aggressivo. Poi un altro, praticamente uguale. Nel giro di mezz’ora la stessa frase si ripete sotto decine di pubblicazioni. Alcuni profili hanno fotografie generiche, altri pubblicano soltanto messaggi sullo stesso argomento. Nel frattempo, lo slogan comincia a circolare come se fosse un’opinione spontanea e molto diffusa.

È uno scenario ipotetico, ma descrive bene il problema: non occorre falsificare una scheda elettorale per provare a falsare la percezione di una discussione pubblica. Basta tentare di far sembrare onnipresente una notizia o un’accusa. Da qui nasce la domanda utile: come si capisce se dietro quel rumore c’è una rete organizzata, e che cosa si può fare?

Il problema non è il commento negativo. È la regia nascosta

Un elettore arrabbiato non è un troll per definizione. Un account nuovo non è automaticamente un bot. E cento persone che criticano lo stesso candidato possono aver deciso di farlo senza ricevere ordini da nessuno.

La situazione cambia quando si osservano comportamenti costruiti per simulare una partecipazione che non esiste: account che si fingono persone diverse, profili che imitano testate o rappresentanti pubblici, gruppi che pubblicano messaggi quasi identici in tempi coordinati. Il contenuto può essere falso, manipolato oppure semplicemente rilanciato in modo artificiale. Sono questioni distinte e vanno provate separatamente.

Tre segnali che meritano una verifica

La sincronia. Molti account pubblicano lo stesso testo, o versioni con lo stesso errore, a pochi secondi di distanza.

Molti account pubblicano lo stesso testo, o versioni con lo stesso errore, a pochi secondi di distanza. L’identità. Profili con storie incoerenti, immagini riutilizzate o nomi che imitano soggetti ufficiali.

Profili con storie incoerenti, immagini riutilizzate o nomi che imitano soggetti ufficiali. La diffusione. Un messaggio attraversa pagine e community diverse seguendo percorsi sospettosamente ripetitivi.

Nessuno di questi elementi basta, da solo, a dichiarare che esiste una bot farm. Insieme, però, possono giustificare un’indagine più accurata.

Le fake news si combattono anche prima che diventino virali

La disinformazione elettorale non è una novità. Durante la campagna presidenziale statunitense del 2024, TPI ha riportato una ricognizione di NewsGuard che aveva identificato almeno 68 informazioni false in 65 giorni. Quel conteggio descriveva notizie false monitorate in uno specifico periodo; non misurava quanti bot le avessero diffuse, né un effetto sui risultati elettorali.

La distinzione conta. Una notizia inventata può diffondersi anche attraverso persone vere. Un’attività automatizzata, viceversa, può rilanciare contenuti non falsi. Se si confondono le due cose, si rischia di segnalare i profili sbagliati e lasciare intatta l’origine del problema.

Nel novembre 2026 la Commissione europea ha aperto una consultazione per aggiornare le linee guida sulle elezioni. Tra le misure proposte ci sono il riconoscimento tempestivo delle attività coordinate non autentiche, maggiori controlli sui sistemi che raccomandano contenuti e tutele contro i deepfake. Si tratta di una bozza di revisione, non di un nuovo obbligo già entrato in vigore. Il principio è però chiaro: intervenire sui meccanismi di manipolazione, nel rispetto della libertà di espressione.

Come si contrasta un’operazione coordinata, in pratica

Il primo errore sarebbe rispondere a ogni commento sospetto. Il secondo, altrettanto frequente, è inviare segnalazioni generiche chiedendo di “eliminare tutti i troll”. Le piattaforme devono poter capire quali account e quali contenuti hanno violato una regola precisa.

Quattro passaggi che fanno la differenza

Individuare il comportamento. Quando è iniziato il picco? Quali frasi si ripetono? Gli stessi profili intervengono in discussioni diverse? Conservare le prove. Salvare gli URL, la data, l’ora e le schermate rilevanti; quando possibile, documentare i collegamenti tra account senza pubblicare dati personali inutili. Separare i problemi. Una falsa identità si segnala per impersonificazione; una minaccia segue un’altra procedura; una notizia contestata richiede una verifica puntuale dei fatti. Non basta etichettare tutto come fake news. Verificare l’esito. Il profilo è stato sospeso? Il contenuto è stato rimosso? La rete continua con altri account? Una segnalazione inviata non equivale a un problema risolto.

È su questo terreno che operano strumenti specializzati come il RepUP Guardian Tool di ReputationUP Group, gruppo fondato e guidato a livello globale da Andrea Baggio. Il servizio, secondo la descrizione aziendale, analizza attività sospette e reti coordinate e prepara evidenze per le richieste di intervento presso le piattaforme. La decisione finale sulla rimozione, quando spetta alla piattaforma o a un’autorità, resta naturalmente di questi soggetti.

Il risultato da cercare non è il silenzio

Una discussione politica sana può essere accesa, sgradevole, persino ingiusta. Questo non basta a definirla manipolata. Il criterio decisivo è poter distinguere un dissenso autentico da un comportamento costruito per ingannare sulla propria origine o sulla propria diffusione.

Non esiste una tecnologia capace di eliminare una volta per tutte troll e notizie false. Esistono, invece, metodi per rilevare meglio le reti sospette, documentare gli abusi e rendere più difficile la loro ripetizione. Proteggere il dibattito significa difendere anche il diritto delle persone reali a parteciparvi, senza essere confuse con una macchina di account falsi.

Richiedi a ReputationUP un’analisi delle attività sospette e dei profili coordinati per verificare gli indizi, raccogliere le evidenze e valutare gli interventi consentiti dalle regole delle piattaforme e dalla legge.