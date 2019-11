X Factor 2019, è tempo di inediti durante il quinto Live di stasera 21 novembre

Arriva una delle puntate più importanti di X Factor: stasera, 21 novembre 2019, ascolteremo infatti gli inediti dei cantanti ancora in gara. Per loro si tratta di un momento di svolta, che gli permetterà di entrare ufficialmente nel mercato discografico. Un Live decisivo, dunque, sia per la gara sia per la loro carriera.

In alcuni casi si tratta di brani mai ascoltati, mentre altri riproporranno un pezzo già portato nelle precedenti puntate del talent di Sky. Per i concorrenti è quindi un momento da non fallire, provando a convincere il pubblico da casa e i giudici in studio. L’obiettivo della finale d’altronde è vicino, visto che il vincitore di X Factor 2019 verrà proclamato il prossimo 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago.

Ma quali sono i cantanti ancora in gara che oggi presenteranno i loro inediti? Mara Maionchi, giudice degli Over, ha ancora due concorrenti: Eugenio Campagna/Comete e Nicola Cavallaro. Altrettanti per Sfera Ebbasta, che guida le Under Donna: nella sua squadra Giordana Petralia e Sofia Tornambene.

Samuel Romano per i Gruppi può contare sui Booda e sui Sierra. Infine un solo cantante per Malika Ayane, giudice degli Under Uomini: si tratta di Davide Rossi.

La puntata di stasera di X Factor 2019, giovedì 21 novembre, vedrà la presenza di tre grandi ospiti: Mahmood, il vincitore dello scorso Festival di Sanremo, e il duo Gemitaiz & MadMan. Alla conduzione, come sempre, Alessandro Cattelan.

Ecco allora gli inediti di X Factor 2019 che ascolteremo questa sera.

Inediti X Factor 2019: le canzoni presentate nel quinto Live di stasera

Tre inediti sono in realtà già noti al pubblico che segue il talent di Sky, in quanto sono stati portati sul palco dell’X Factor Dome nelle puntate precedenti. I due rapper romani dei Sierra ripropongono infatti la loro Enfasi, portata già durante le audizioni di Torino.

Un altro degli inediti già “sentiti” è quello della giovane Sofia Tornambene, che con la sua voce delicata ha conquistato i telespettatori con A domani per sempre. Infine Eugenio Campagna, in arte Comete, propone i brano Cornflakes, di cui ha scritto sia testo che musica, e presentato nel corso del terzo Live.

Gli inediti davvero tali sono invece ad esempio quelli di Nicola Cavallaro con Like I Could, tra i cui autori c’è Tom Walker, e quello di Giordana, che propone un brano scritto, tra gli altri, da Sia, Chasing Paper. Due autori importanti, dunque, che hanno donato i loro pezzi ai ragazzi di X Factor 2019.

E ancora, tra gli inediti di stasera, i Booda che portano una canzone in italiano, Elefante, scritta e musicata da loro insieme a Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo; Davide Rossi, con il brano Glum, i cui autori di testo e musica sono Roberto Vernetti e Michele Clivati.

Appuntamento dunque stasera, 21 novembre 2019, con il quinto Live di X Factor 2019 per ascoltare gli inediti dei ragazzi ancora in gara.