X Factor 2019, quinto Live: stasera gli inediti dei cantanti in gara

Quinti Live di X Factor stasera, 21 novembre 2019, dalle 21.15 su Sky Uno. Per i concorrenti che ancora fanno parte del talent arriva un momento fondamentale, quello degli inediti. Un passaggio fondamentale per la sfida e per la loro carriera, con l’ingresso ufficiale nel mercato discografico. Tanta, quindi, la curiosità da parte dei fan per conoscere le anticipazioni di questa puntata, che vedrà come sempre grandi ospiti sul palco dell’X Factor Dome.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live Show di X Factor 2019

Ma quali sono i cantanti ancora in gara che oggi presenteranno i loro inediti? Mara Maionchi, giudice degli Over, ha ancora due concorrenti: Eugenio Campagna/Comete e Nicola Cavallaro. Altrettanti per Sfera Ebbasta, che guida le Under Donna: nella sua squadra Giordana Petralia e Sofia Tornambene.

Samuel Romano per i Gruppi può contare sui Booda e sui Sierra. Infine un solo cantante per Malika Ayane, giudice degli Under Uomini: si tratta di Davide Rossi. In tutti sette cantanti, che oggi potranno far ascoltare i propri inediti.

In alcuni casi, in realtà, si tratta di brani già “ascoltati” nelle precedenti puntate. Ecco allora tutte le anticipazioni e gli ospiti del quinto Live di stasera di X Factor 2019.

X Factor anticipazioni: gli inediti di stasera

Uno dei cantanti che finora ha maggiormente conquistato il pubblico è Eugenio Campagna, che nella puntata di stasera porta Cornflakes, una canzone d’amore scritta da lui sia per quanto riguarda il testo che la musica. Un brano che il cantautore ha già eseguito nel corso del terzo Live.

Già ascoltato anche l’inedito della giovane Sofia Tornambene, dal titolo A domani per sempre, portato sul palco di X Factor nelle Auditions. Stessa cosa vale per i Sierra, il duo romano che ripropone Enfasi.

Tutti i concorrenti dei Live Show di X Factor 2019

Tra gli inediti ancora da scoprire c’è invece quello di Nicola Cavallaro, con la sua Like I Could, scritta da Tom Walker, Jon Green e Jordan Riley. L’unico cantante rimasto nella squadra di Malika, Davide Rossi, porta Glum, i cui autori di testo e musica sono Roberto Vernetti e Michele Clivati.

Anche Giordana, dopo aver superato tre ballottaggi, si appresta a farci ascoltare il suo pezzo, Chasing Paper, scritto da Sia Furler, Pineapple Lasagne e Samuel Ronald Dixon. Infine i ritmi energici dei Booda con Elefante, brano scritto e musicato da loro insieme a Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo.

Tutto quello che c’è da sapere sugli inediti

Insomma, una puntata da non perdere, che permetterà ai cantanti di X Factor 2019 di far ascoltare i loro brani ed entrare così nel mercato discografico, a poche settimane dalla finalissima del 12 dicembre.

X Factor 2019, Achille Lauro e Pilar Fogliati alla conduzione dell’Extra Factor

X Factor anticipazioni e ospiti: stasera Mahmood e Gemitaiz & MadMan

Come ogni puntata di X Factor, anche in questo quinto Live ci saranno grandi ospiti. Sul palco del talent Sky torna Mahmood, cantante rivelazione di questo 2019, vincitore del Festival di Sanremo e secondo all’Eurovision. Appena 27 anni, ha totalizzato finora 30 milioni di stream audio e 140 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Durante quest’estate ha dominato le classifiche con la hit Calipso e successivamente con il nuovo brano Barrio, già disco di platino con 21 milioni di stream e 33 milioni di visualizzazioni in 2 mesi. Il primo grande successo, quello che lo ha portato a trionfare all’Ariston, Soldi, è diventata il brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify.

Per Mahmood quello di stasera è un ritorno a X Factor, il talent a cui aveva partecipato nel 2012 come concorrente.

Tra gli ospiti di questo quinto Live anche il duo Gemitaiz & MadMan, la coppia rap più seguito della scena urban contemporanea. Due artisti capaci di essere originali e credibili sia quando cantano insieme sia come solisti.

Il loro ultimo lavoro, Scatola nera, ha debuttato alla prima posizione della classifica Fimi ed ottenuto il disco d’oro in due settimane. Il singolo che ha anticipato il disco, Veleno 7, disco di Platino, hanno battuto il record nazionale di stream giornalieri per un singolo brano su Spotify, con un totale di 1 milione 824mila 280 stream in sole 24 ore. A marzo partirà inoltre il loro tour.

Appuntamento dunque stasera, giovedì 21 novembre 2019, con il quinto Live di X Factor 2019, dalle 21.15 su Sky Uno.