Davide Rossi, chi è il concorrente di X Factor 2019 | Under Uomini

Davide Rossi è uno dei 12 concorrenti di X Factor 2019, è riuscito a superare le Audizioni, i Bootcamp e anche gli Home Visit prima di approdare ai Live, in partenza giovedì 24 ottobre 2019.

Davide fa parte degli Under Uomini, la squadra guidata dalla new entry alla giuria Malika Ayane.

Ma cosa sappiamo di Davide Rossi? Chi è?

I concorrenti e le squadre di X Factor 2019

Davide Rossi, il nuovo concorrente di X Factor 2019

Davide Rossi ha 21 anni, viene da Rieti e, mentre attende che l’amore bussi alla sua porta, dedica tutto il suo tempo e la sua passione alla musica.

Legato ai grandi classici della musica italiana (parliamo degli anni ’70-’80), Davide è un ragazzo d’altri tempi e dà un ruolo molto importante alla musica nella sua vita. Se qualcosa va storto, può contare sulla musica.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2019

Artista di grande talento, Davide è stato scelto da Malika Ayane per entrare negli Under Uomini, una delle quattro squadre dei Live di X Factor 2019: il ragazzo ha conquistato la Ayane sulle note di John Legend.

Il suo primo approccio nel mondo della musica è avvenuto in tenera età, per poi spingersi verso il successo e arrivare a X Factor. Prima di arrivare nel talent di Sky, Davide si è esibito in un tour negli Stati Uniti.

Davide Rossi, X Factor 2019: la vita privata e social

Classe 1998, Davide è sempre stato supportato dalla famiglia per inseguire il suo sogno della musica; è molto legato al padre, gli ha anche dedicato un testo toccante su Instagram per ringraziarlo del suo sostegno.

Appassionato di sport, Davide pratica pesca, biliardo, ping pong e basket.

Potrebbero interessarti Skam Italia, la quarta stagione si farà: l’indizio manda in delirio il web Beppe Fiorello torna in tv con “Gli orologi del diavolo” Un passo dal Cielo 5: la trama della settima puntata in onda oggi 24 ottobre 2019

Chi vuole seguire Davide Rossi sui social può trovarlo facilmente su Instagram, dove in genere pubblica scatti della sua vita privata e momenti importanti che hanno definito la sua carriera; del resto, il suo profilo (che potete trovare qui) può contare su oltre 5 mila follower.

Il regolamento dell’edizione 13 di X Factor