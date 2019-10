X Factor 2019, è tempo di Live Show: concorrenti, giudici, ospiti e novità

Ci siamo, giovedì 24 ottobre prendono il via i Live Show di X Factor 2019, 13esima edizione del talent di Sky. A salire sul palco dell’X Factor Dome di Monza i 12 concorrenti accuratamente scelti – attraverso Auditions, Bootcamp e Home Visit – dai quattro giudici di categoria, che quest’anno sono per lo più delle new entry: Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Samuel Romano e Mara Maionchi, rispettivamente alla guida di Under Donne, Under Uomini, Gruppi e Over, sono infatti – eccezion fatta per la Maionchi – i nuovi membri della giuria che cercheranno di portare il più avanti possibile i cantanti della propria squadra in questa serrata competizione.

Le serate, in totale otto, sono come sempre condotte dal padrone di casa del talent, Alessandro Cattelan, da quest’anno anche autore della trasmissione. Al termine di ogni puntata dei Live torna anche Extra Factor, quest’anno condotto da Achille Lauro e Pilar Fogliati (qui abbiamo raccontato chi è). Al timone di X Factor Daily, la rubrica attraverso la quale i fan possono seguire giorno per giorno l’esperienza dei concorrenti nel talent, c’è invece Luna Melis, finalista della scorsa edizione salita sul podio come terza classificata. Quest’anno la finalissima si terrà il 12 dicembre, come sempre al Mediolanum Forum di Assago.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sui Live Show di X Factor 13: le squadre, i concorrenti, i giudici e come vedere le puntate in diretta tv e streaming.

X Factor 2019, squadre e concorrenti

Non è stato facile, nemmeno quest’anno, rintracciare su tutto il territorio nazionale i nuovi dodici talenti protagonisti dell’edizione 2019 di X Factor. Dodici cantanti per quattro categorie: Under Uomini, Under Donne, Over e Gruppi, che come anticipato sono capitanate rispettivamente da Malika, Sfera, Mara e Samuel.

Ogni giudice, al fine di preparare al meglio i cantanti della propria squadra, sarà affiancato anche stavolta da un producer. Questi, insieme, settimana dopo settimana sceglieranno il brano migliore per il singolo talento in modo tale da realizzare un’esibizione che lasci il pubblico sempre a bocca aperta.

Per quanto riguarda i concorrenti, ecco chi sono i cantanti che si sfideranno a colpi di performance.

Under Uomini

Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi compongono la squadra degli Under Uomini, guidata da Malika Ayane. La cantante verrà affiancata da Roberto Vernetti, produttore che nella sua carriera ha lavorato con artisti del calibro di Elio, Pacifico, Carmen Consoli e Raf.

Under Donne

Giordana Petralia, Mariam Rouass e Sofia Tornambene sono invece le Under Donne di Sfera Ebbasta. Al fianco del trapper per preparare le giovanissime cantanti ci sarà Shablo, Dj e produttore italo-argentino punto di riferimento del genere musicale di Sfera.

Over

Per gli Over di Mara Maionchi – Eugenio Campagna (Comete), Marco Saltari e Nicola Cavallaro – c’è Ioska Versari, attore e chitarrista che tenterà di assicurare anche per quest’anno la vittoria alla giudice “regina” del talent di Sky.

Gruppi

A comporre la squadra dei Gruppi sono i Booda, i Seawards e i Sierra e a guidarli nei Live Show 2019 sarà il frontman di uno dei gruppi italiani più apprezzati degli ultimi anni, Samuel Romano dei Subsonica. Il cantautore ha scelto di farsi assistere in questa sua prima esperienza da giudice dal tastierista, programmatore e arrangiatore che segue la sua band dagli anni Novanta, Alessandro Bavo.

I concorrenti dei Live di X Factor 2019

X Factor 2019, come votare i concorrenti ai Live

Anche per questa edizione il pubblico da casa sarà chiamato a valutare le esibizioni di ciascun concorrente, stabilendo chi merita di proseguire e chi no. In che modo? Ci sono 5 canali gratuiti attraverso i quali è possibile votare i propri artisti preferiti:

via web su xfactor.sky.it, effettuando l’accesso sia da desktop sia da mobile loggandosi con Sky ID

via Twitter, con messaggio diretto verso gli account Twitter @SkyUno o @XFactor_Italia

via App XF 2019, loggandosi con Sky ID e inserendo in fase di registrazione info + codice smart card per i clienti Sky (o senza codice smart card se non si è ancora clienti loggandosi tramite Facebook o Twitter)

via Smartwatch loggandosi con Sky ID, Facebook o Twitter dall’App X Factor 2019

utilizzando il proprio Decoder Sky tramite il canale interattivo (tasto verde) o Sky Q

Diretta tv, streaming e repliche: come vedere i Live Show del talent

I Live Show di X Factor 2019 vanno in onda il giovedì in prima serata alle 21.15 su Sky Uno, raggiungibile al canale 108 del vostro decoder o al canale 455 del digitale terrestre. Per vedere X Factor 2019 in diretta tv dovete dunque avere prima sottoscritto un abbonamento a Sky.

Per vedere le puntate del talent in chiaro, invece, dovrete attendere la replica del mercoledì successivo alla messa in onda della puntata, la quale andrà in onda in prima serata su TV8.

Non sarete in casa al momento della messa in onda del talent ma non volete comunque perdervi per nessun motivo al mondo le nuove puntate? Niente paura, potete vedere X Factor 2019 anche in live streaming. Come? Ovviamente su SkyGo, la piattaforma di streaming della celebre pay-tv.

Per usufruire di SkyGo, dovete avere sottoscritto un abbonamento a Sky. Tutti gli abbonati, infatti, possono vedere – senza alcun costo aggiuntivo – tutti i canali della pay-tv anche su pc, smartphone e tablet, tramite il sito ufficiale della piattaforma o l’omonima app disponibile per iOS e Android.

Una volta scaricata l’app ed effettuato l’accesso con le vostre credenziali Sky, aprite il menu a tendina sulla sinistra e selezionate il canale 108, Sky Uno. Dopodiché, non vi resta che gustarvi X Factor 2019.

