Enrico Di Lauro, chi è il concorrente di X Factor 2019 | Under Uomini

Malika Ayane è a capo della squadra Under Uomini e, tra i tre concorrenti scelti, figura anche Enrico di Lauro, un giovane artista sbarcato in tv proprio sul palcoscenico di X Factor.

Cosa sappiamo sul suo conto? Quando è nato il suo talento? Vediamo chi è Enrico Di Lauro, uno dei 12 concorrenti di X Factor 2019.

Enrico Di Lauro, il concorrente di X Factor: chi è

Enrico ha 22 anni, viene da Milano ed è un ragazzo molto introverso. Il suo lavoro da busker gli permette di mantenersi la vita cara nel milanese, coltiva diverse passioni ma la musica è quella più forte. Quando non suona, gli piace concedersi qualche momento per dipingere, gli piace anche disegnare e fotografare le persone.

Classe 1997, Enrico si è fatto apprezzare dal pubblico italiano per le sue esibizioni a X Factor 13, selezionato poi da Malika Ayane per il team degli Under Uomini.

Ha frequentato la scuola alberghiera, ma non si è mai diplomato nonostante in lui scorra il sangue di un cuoco provetto, per tuffarsi nel magico mondo della musica. Ha iniziato la sua carriera come artista di strada per poi arrivare al talent di Sky Uno, incantando la Ayane.

Enrico Di Lauro, X Factor 2019: vita privata e social

Cosa si conosce della vita privata di Enrico di Lauro? Poco e niente a dir la verità, non sono emersi dettagli particolari circa la sua vita sentimentale, neanche sui social dove in genere queste notizie trapelano con più facilità. Anzi, sul suo account Instagram spuntano molte fotografie che lo ritraggono immerso nella musica.

Qui potete trovare il suo account Instagram, che può contare su oltre 12 mila follower.

Enrico Di Lauro risponde anche al nome d’arte di Harry Dila, infatti appare sul suo account Instagram.

Del suo passato, sappiamo che ha praticato arti marziali fino a 10 anni e che è un amante della bicicletta e dello skate. A 11 anni ha iniziato a suonare la chitarra proseguendo i suoi studi da autodidatta.

Il suo punto di riferimento nella musica è Ed Sheeran.