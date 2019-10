X Factor 2019, i giudici dell’edizione 13: Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane

Il talent show di Sky è pronto per l’ultima fase. Arrivano i Live di X Factor 2019 e l’edizione 13 può contare su tre new entry nella schiera della giuria, oltre alla veterana Mara Maionchi.

X Factor 13 è a caccia del suo talento e dopo una lunghissima fase di selezione, che ha scrutinato oltre 40 mila persone, soltanto in 12 hanno avuto il via libera per l’ultima fase del programma: i tanto attesi Live.

Abbiamo affrontato dapprima le Audizioni, poi i Bootcamp e infine gli Home Visit, tre fasi che hanno scremato i concorrenti fino a 12, suddivisi poi in quattro squadre: Under Donne, Under Uomini, Over e Gruppi.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2019

Ogni squadra avrà un giudice come caposquadra che dovrà guidare e coordinare il proprio team.

A condurre anche quest’anno Alessandro Cattelan, in duplice veste per quest’edizione poiché figura anche come creative producer.

X Factor 2019 giudici: Malika Ayane

Partiamo da una new entry che ha subito convinto il pubblico di X Factor. Malika Ayane sale a bordo della nave dei giudici per quest’edizione 2019. Classe 1984, la cantante milanese – il cui nome significa “Regina” – ha avviato la propria carriera al Teatro alla Scala di Milano collaborando contemporaneamente con alcuni spot pubblicitari prima di intraprendere la carriera da solista.

Ancor prima della partenza del programma, Malika si era guadagnata l’etichetta di “puntigliosa”. La vincitrice del Premio Tenco nel 2010 ha scelto X Factor per la sua prima esperienza in qualità di giudice e sarà a capo degli Under Uomini, squadra composta da Davide, Enrico e Lorenzo.

Malika ha scelto di lavorare con il produttore Roberto Vernetti, che ha collaborato, tra gli altri, con Elio, Pacifico, Carmen Consoli e Raf.

I 12 concorrenti di X Factor 2019, i Live

X Factor 2019 giudici: Mara Maionchi

Mara Maionchi è un volto storico di X Factor. Conosciuta come produttrice musicale, la Maionchi è un forte personaggio televisivo. Agli albori, Mara non ha intrapreso da subito la carriera musicale dilettandosi in altri mestieri prima di arrivare alla casa discografica Ariston Records.

Mara Maionchi è un punto fermo nell’industria cinematografica, sono cinquant’anni ormai, e ha collaborato con tantissimi artisti come Lucio Battisti, Fabrizio De André, Ornella Vanoni, Enzo Jannacci, Gianna Nannini e Tiziano Ferro.

Dopo aver vinto di fila due edizioni di X Factori, per l’edizione 2019 torna più agguerrita che mai e a lei spetta guidare gli Over; la squadra è composta da Eugenio, Marco e Nicola.

Anche per questa edizione, la Maionchi potrà contare su Ioska Versari.

X Factor 2019 giudici: Sfera Ebbasta

Un altro nuovo volto di X Factor è Gionata Boschetti, conosciuto con il nome d’arte Sfera Ebbasta. Il rapper italiano è il primo artista a posizionarsi in cima alla top 100 dei brani più ascoltati su Spotify in tutto il mondo e il suo arrivo al talent di Sky è stato forse il più contestato e il più atteso.

Contando sulla pubblicazione di tre album, Sfera Ebbasta è un’icona amata dai teenager e guiderà la squadra delle Under Donne, composta da Giordana, Mariam e Sofia.

Insieme lavoreranno con Shablo, il DJ e produttore italo-argentino considerato il padrino della rivoluzione trap, capace di anticipare e dettare le tendenze.

X Factor 2019 giudici: Samuel

Samuel, conosciuto come frontman dei Subsonica (band molto amata), ha partecipato due volte al Festival di Sanremo (nel 2000 con i Subsonica e nel 2017 come solista). Oltre ai Subsonica, con i quali ha prodotto otto album, Samuel ha inciso sei album con i Motel Connection.

Classe 1972, all’anagrafe risulta come Samuel Umberto Romano e guida i Gruppi di X Factor, dove vediamo i Booda, Seawards e Sierra.

Come consulente, Samuel ha scelto Alessandro Bavo, suo tastierista, programmatore e arrangiatore da due anni e che dagli anni ‘90 lavora con i Subsonica.

I Live di X Factor partono giovedì 24 ottobre 2019 su Sky Uno: su 12, soltanto uno avrà il vero e unico valore X.

Dove vedere in tv e in streaming X Factor 2019