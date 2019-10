X Factor 2019 Live streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Sky

Ne ha già fatta di strada l’edizione 2019 di X Factor: dal 12 settembre si sono susseguite prima le Audizioni, poi i Bootcamp e gli Home Visit, fino ai Live Show che inizieranno stasera, giovedì 24 ottobre 2019, rigorosamente in diretta tv e streaming.

Lo show di Sky Uno, condotto come sempre da Alessandro Cattelan, si conferma uno dei programmi di punta del palinsesto di Sky. Grazie a un cast di livello assoluto, tra giudici, concorrenti e ospiti.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live Show di X Factor 2019

In attesa del primo degli otto Live Show, durante i quali i 12 concorrenti delle squadre di Malika Ayane, Sfera Ebbasta,Mara Maionchi e Samuel Romano si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria finale, vediamo dove vedere in diretta tv e in streaming X Factor 2019.

X Factor 2019 streaming: dove vedere il programma in diretta tv

Per vedere i Live Show di X Factor 2019 in diretta tv dovete avere prima sottoscritto un abbonamento a Sky. La celebre pay-tv, infatti, produce ormai da anni il talent show musicale, trasmesso sul canale Sky Uno, al tasto 108 del vostro telecomando. Sul canale 109, invece, trovate Sky Uno +1, con un palinsesto spostato in avanti di un’ora. Su questo canale, dunque, i Live inizieranno alle 22,15 ma saranno, ovviamente, in lieve differita.

I Live Show vanno in onda ogni giovedì sera, a partire dal 24 ottobre 2019, alle 21,15 su Sky Uno. Sullo stesso programma sono state trasmesse tutte le puntate precedenti del programma, dalle Auditions fino agli Home Visit.

I concorrenti dei Live Show di X Factor 2019

X Factor 2019 streaming: dove vedere il programma su pc, smartphone e tablet

Se non riuscite in nessun modo a vedere in diretta tv i Live di X Factor 2019, ma non volete perdervi in ogni caso lo spettacolo del talent di Sky Uno, potete sempre sfruttare lo streaming. X Factor 2019 è disponibile infatti anche in live streaming. Come? Ovviamente su SkyGo, la piattaforma di streaming della celebre pay-tv.

Per utilizzare SkyGo, dovete avere sottoscritto un abbonamento a Sky. Tutti gli abbonati, infatti, possono vedere – senza alcun costo aggiuntivo – tutti i canali della pay-tv anche su pc, smartphone e tablet, tramite il sito ufficiale della piattaforma o l’omonima app disponibile per iOS e Android.

Una volta scaricata l’app ed effettuato l’accesso con le vostre credenziali Sky, aprite il menu a tendina sulla sinistra e selezionate il canale 108, Sky Uno. Dopodiché, non vi resta che gustarvi X Factor 2019.

X Factor 2019, Achille Lauro e Pilar Fogliati alla conduzione dell’Extra Factor

X Factor 2019 streaming: dove vedere il programma in replica in chiaro

Se invece non siete clienti Sky, dovete aspettare quasi una settimana per vedere in differita i Live Show di X Factor 2019. Il talent, infatti, è un’esclusiva di Sky Uno e viene trasmesso in chiaro soltanto il mercoledì successivo rispetto alla sua messa in onda sulla pay-tv.

Per vedere in chiaro i Live Show di X Factor 2019 potete sintonizzarvi su Tv 8, al tasto 8 del vostro telecomando, ogni mercoledì a partire dal 30 ottobre 2019. Alle 21,15, infatti, inizieranno le repliche dei Live Show. Che potrete seguire anche in streaming sul sito di Tv8.