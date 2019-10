X Factor 2019, via ai Bootcamp: il primo turno è di Samuel e Sfera Ebbasta

X Factor 2019 entra nel vivo. Giovedì 3 ottobre va in onda su Sky Uno alle 21.15 la prima parte dei Bootcamp, la seconda fase del talent canoro più amato di casa Sky dopo le Auditions. Il nuovo quartetto di giudici, composto da Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Samuel Romano e dall’ormai rodatissima Mara Maionchi, ha ormai selezionato fra tutti coloro che si sono presentati alle audizioni i potenziali talenti di questa 13esima edizione e ora si passa alle seconda “scrematura”.

Gli aspiranti concorrenti saliranno nuovamente sul palco – questa volta del Mediolanum Forum di Assago – per tentare il tutto per tutto: “spaccare” (come si usa dire nel programma), conquistare la fiducia del proprio giudice di categoria e guadagnarsi una sedia per poter passare agli ancora più decisivi Home Visit. I Bootcamp, infatti, sono anche famosi come “La Sfida delle Sedie”, proprio perché ciascun giudice ha a disposizione soltanto 5 sedie dove far sedere i futuri membri della propria squadra, i quali dovranno poi essere definitivamente scelti, attraverso un’ulteriore selezione, al termine degli Home Visit.

I giudici hanno la facoltà di scambiare – cioè effettuare il famoso switch – i concorrenti che hanno già ottenuto una sedia con altri che, in seguito, li hanno convinti di più con la loro esibizione: la cosa più difficile per i concorrenti in questa fase è infatti non solo riuscire a sedersi, ma mantenere la propria sedia anche dopo che gli altri “colleghi” saranno saliti sul palco per dare il loro meglio. Al termine di questa fase rimarranno solo in 20 ad aspirare ai Live: prima però, come già anticipato, c’è la prova del 9 degli Home Visit, dove saranno scelte le nuove 12 (potenziali) future pop star italiane.

Ricordiamo che le categorie di cantanti sono state assegnate da Alessandro Cattelan nell’ultima puntata delle Auditions, al termine della quale sono stati selezionati anche i concorrenti – in totale 28, 16 tra le Under Donna e 12 tra le altre squadre -che avevano ricevuto solo tre sì, da quest’anno non più sufficienti per accedere alla fase successiva del talent. Il conduttore, presente anche nei Bootcamp, ha deciso che quest’anno Mara Maionchi guiderà la squadra degli Over, Malika Ayane quella degli Under Uomini, Sfera Ebbasta quella delle Under donne e Samuel Romano quella dei Gruppi.

X Factor Bootcamp 2019: iniziano Sfera Ebbasta e Samuel Romano

Ma chi sono i protagonisti della prima parte dei Bootcamp? Chi vedremo nella puntata di giovedì 3 ottobre su Sky Uno? Ad inaugurare la seconda fase del talent Sfera Ebbasta e Samuel Romano, alla guida rispettivamente delle categorie Under Donne e Gruppi.

Il trapper molto apprezzato dal pubblico giovane e il frontman dei Subsonica, entrambi alla loro prima volta a X Factor, affronteranno dunque questa fase di X Factor in cui cresce sia la tensione che la competizione, e non solo per i concorrenti. Anche i membri della giuria, infatti, devono avere il “coltello tra i denti” e cercare di individuare i concorrenti più talentuosi e apprezzati dal pubblico per poter aspirare alla vittoria come giudice di categoria.

Il pubblico, dal canto suo, sarà dunque parte in causa: nel corso delle esibizioni come anche (e soprattutto) quando ai concorrenti verrà chiesto di “switcharsi ” con gli altri, coloro che sono seduti sugli spalti manifesteranno contrarietà o approvazione nei confronti delle scelte dei giudici. È sempre e comunque di questi ultimi l’ultima parola su chi potrà avere la possibilità di proseguire.

A seguire, nella puntata di giovedì 10 ottobre, sarà poi il turno di Malika Ayane e Mara Maionchi, le giudici delle categorie Under Donne e Over.

Come vedere il programma in diretta tv e in streaming

La prima puntata dei Bootcamp va in onda giovedì 3 ottobre 2019 su Sky Uno, in prima serata a partire dalle 21.15. Sky Uno è raggiungibile al canale 108 del decoder Sky e al canale 455 del digitale terrestre.

Per chi non è in casa e non vuole perdersi la puntata, X Factor 13 è sempre disponibile, in diretta e in on demand, su Sky Go, al quale si può accedere tramite smartphone, tablet e PC.

È possibile vedere il talent anche in streaming su NOW TV. La puntata, inoltre, va sempre in replica il venerdì in chiaro e in prima serata su TV8.