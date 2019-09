Carote, il tormentone di X Factor 2019 del giovane Emanuele Crisanti in arte Nuela: video e testo

CAROTE X FACTOR – Un vero e proprio tormentone, presentato durante le audizioni di X Factor 2019: stiamo parlando di Carote, divertente brano trap di Emanuele Crisanti (in arte Nuela), giovane studente di 16 anni. Il video della canzone in pochi giorni è arrivato ai primi posti in tendenza, ottenendo oltre 4 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Un inedito scanzonato e allegro, portato sul palco di X Factor nel corso della seconda puntata delle audizioni, trasmesse su Sky Uno giovedì 19 settembre. Il pezzo, all’apparenza infantile, ha subito entusiasmato il pubblico da casa e i quattro giudici, a cominciare dal trapper Sfera Ebbasta.

Sui social, già dalla sera stessa, non si parlava di altro, segno che Carote aveva fatto centro. Il 16enne Nuela ha così ottenuto i 4 sì della giuria che gli permettono di raggiungere direttamente i Bootcamp di X Factor 2019.

“Nuela è un lampo di genio – dice Sfera Ebbasta – a un primo ascolto potrebbe sembrare una canzone infantile, ma è frutto di un lampo di genio”. “Il testo è interessante – ha detto Mara Maionchi – sei molto avanti per la tua età. Vale la pena di indagare di più su di te”. Come si dice in questi casi, il romano Emanuele Crisanti con la sua Carote ha spaccato.

Di seguito il video di Sky dell’esibizione di Nuela a X Factor che canta Carote.

Carote X Factor | Il testo

Ecco il testo di Carote:

Carote, carote

Solo carote

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote

Le scuote e le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi, parliamo di carote

Aran

Cione

Mine

Strone

Aran-arancione

Mine-mine-minestrone

La mia devozione

Solo alle carote

Arrivo nella galleria

Investo un sacerdote

Carote, carote

Solo carote

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote

Le scuote e le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi, parliamo di carote

Vedi il mio nome

Diventi omozigote

Cosa sei? che ne sai?

Vedo solo carote

Le rime sono finite

Quindi… ARMADIO!

Carote, carote,

Solo carote

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote,

Le scuote e le percuote

Cellula eucariote,

Mica frigoriferi, parliamo di carote

Nuela, citofoni

Citofoni, Nuela