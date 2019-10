X Factor 2019, da giovedì le nuove puntate. Achille Lauro e Pilar Fogliati alla conduzione dell’Extra Factor

X Factor 2019, da giovedì le nuove puntate

X FACTOR 2019 – Ritorna l’appuntamento con X Factor. La prima puntata della tredicesima edizione sarà giovedì 24 ottobre alle 21,15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Si prospettano otto serate di musica live, spettacolo, ospiti d’eccezione, emozioni e colpi di scena sul palco dell’X Factor Dome nella nuova sede di Monza. Già per la prima serata sono stati annunciati ospiti dai grandi nomi: Mika e Coez.

Grande attesa, dunque, per la fase live del talent targato Sky. I giudici saranno Malika Ayane (Under Donne), Mara Maionchi (Over), Samuel (Gruppi) e Sfera Ebbasta (Under Uomini).

L’ex concorrente Luna Melis condurrà X Factor Daily. Sono la persona che più di tutti, può capirli – ha detto la cantante – il mio consiglio fondamentale è essere se stessi e se c’è qualcosa che non va, meglio dirla”. Insieme a lei, ci sarà lo storico presentatore di X Factor Alessandro Cattelan che, durante la conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta oggi (22 ottobre 2019), ha dichiarato: “In ogni format c’è sempre una componente di ripetitività ma quest’anno ci sono delle novità e le scelte musicali vanno sempre più verso i concorrenti che sanno scrivere bene oltre che cantare”.

Il direttore Simone Ferrari invece ha garantito che sarà “un X Factor audace e coraggioso, quest’anno vogliamo provare cose inaudite, le performance che vedrete qui non le vedrete da nessun’altra parte”

I talenti in gara saranno dodici, suddivisi in quattro squadre: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi (Under Uomini), Giordana Petralia, Mariam Rouass e Sofia Tornambene (Under Donne), Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro (Over), Booda, Seawards e i Sierra (Gruppi).

Extra Factor: Achille Lauro e Pilar Fogliati conduttori

Ma la vera novità di questa edizione è l’Extra Factor, che da quest’anno diventa un late night show. Alla conduzione ci saranno Achille Lauro e Pilar Fogliati. Durante l’Extra factor, i quattro giudici continueranno a confrontarsi sulla serata insieme a numerosi ospiti.

All’interno, Achille Lauro, eclettico artista rivelazione di Sanremo 2019, terrà la rubrica “Al Confidential” in cui ogni settimana raccoglierà le impressioni dei concorrenti ma anche loro eventuali dubbi. “Non sono qui per giudicare nessuno – ha detto -. Stranamente sarò buono e sarò amico di tutti. Penso di avere un bel ruolo: ho passato quello che hanno passato i ragazzi, dai palchi vuoti ai grandi palchi. Sarò un consigliere della dottoressa Pilar. Entrerò nella vita e nel percorso dei ragazzi. I giudici li conosco tutti: Mara la amo”.

Pilar Fogliati, noto volto della fiction di Rai Uno “Un passo dal cielo” ha assicurato: “Il mood sarà quello del post-show, con ospiti divertenti. Sarà easy”.

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 22 ottobre 2019 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 22 ottobre 2019 su La7 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 22 ottobre su Rai 3

La finalissima, dove si decreterà il vincitore di X Factor 13, si terrà il 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago.