X Factor 2019 squadre, i 12 concorrenti scelti dai giudici

Tutto pronto per i Live di X Factor 2019. Giovedì 17 ottobre è andata in onda l’ultima puntata degli Home Visit, la fase che anticipa la sfida vera e propria tra i 12 concorrenti del talent show di Sky.

Quest’anno, la giuria è composta da Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Samuel e Mara Maionchi: a ogni giudice è stata affidata una squadra, composta da tre membri.

La prima puntata dei Live si aprirà con un ospite d’eccezione: Mika, una star internazionale amata dal pubblico italiano che ha preso parte al talent show di Sky per tre anni affiancando i giudici, ma che per l’edizione 2019 torna come ospite giovedì 24 ottobre.

Di seguito, ecco le quattro squadre affidate ai quattro giudici e i concorrenti che ne fanno parte.

X Factor 2019, le squadre affidate ai giudici e i concorrenti

Sono quattro le squadre che caratterizzano i Live di X Factor e a ogni giudice ne viene affidata una.

Malika Ayane sarà a capo degli Under Uomini e, dopo aver lasciato andare Nuela (cantante di Carote) fermandolo agli Home Visit di Berlino, ha scelto tre cantanti:

Davide Rossi, 21 anni

Enrico Di Lauro, 22 anni

Lorenzo Rinaldi, 19 anni

Sfera Ebbasta, il giudice più controverso di questa edizione di X Factor, ha lasciato andare Sissi agli Home Visit nonostante il gradimento del pubblico. La sua squadra è quella Under Donna:

Giordana Petralia, 16 anni

Sofia Tornambene (in arte Kimono), 16 anni

Mariam Rouass (Maryam), 18 anni

Samuel, frontman dei Subsonica, invece ha ottenuto la squadra dei Gruppi a X Factor 2019:

Booda, 27/39 anni

Seawards, 20/21 anni

Sierra, 26 anni

Infine, Mara Maionchi, giudice veterana di X Factor, sarà a capo degli Over:

Eugenio Campagna, in arte Comete, 27 anni

Marco Saltari, 33 anni

Nicola Cavallaro, 28 anni

Nuela, che aveva conquistato la simpatia dei giudici con il suo brano originale “Carote“, durante la puntata degli Home Visit aveva invece presentato una sua interpretazione di “Sweet but psycho”, modificando le strofe, ma senza riuscire nell’intento e i giudici hanno preferito fermarlo.

X Factor parte con i Live giovedì 24 ottobre 2019, in prima serata su Sky Uno.