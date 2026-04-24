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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 aprile 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 aprile 2026

Questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, una testimonianza inedita sul caso delle avvelenate di Campobasso. Si torna a parlare anche del giallo di Garlasco, con tutti gli aggiornamenti sull’incontro che si svolgerà domani tra la procura di Pavia e quella di Milano. E ancora, le ultime novità sulla vicenda della tomba profanata di Pamela Genini. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 24 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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