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Spider-Man – Far from Home: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Spider-Man – Far from Home: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man – Far from Home, film del 2019 diretto da Jon Watts. Nel cast, oltre a Tom Holland nel ruolo di Peter Parker / Spider-Man, anche Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Otto mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Peter Parker ha ricominciato la scuola, e svela all’amico Ned di essere innamorato della sua compagna di classe MJ, e che ha intenzione, sfruttando la gita in Europa, di dichiararle il suo amore. Nel frattempo Happy Hogan, ex guardia del corpo dell’ormai deceduto Tony Stark, annuncia a Peter che Nick Fury lo chiamerà presto. Peter parte per Venezia; mentre sta visitando la città, appare un enorme essere fatto d’acqua, che distrugge molti edifici. Subito dopo interviene una figura in costume che riesce a sopraffare il mostro acquatico, con l’aiuto di Peter che cerca di limitare i danni dello scontro. Una sera, mentre si trova nella sua camera da letto, Parker incontra Fury, che lo avverte della presenza degli Elementali, esseri composti dai 4 elementi fondamentali: Acqua, Aria, Terra, Fuoco. Peter incontra Maria Hill e anche l’uomo, dai suoi compagni chiamato “Mysterio”, che ha sconfitto l’Elementale acquatico: Quentin Beck. Quest’ultimo svela a Peter di provenire da un’altra dimensione, e che il suo pianeta è stato distrutto dall’Elementale di fuoco, il più potente. Beck ha sconfitto tre Elementali, e l’ultimo che rimane è proprio quello di fuoco, che apparirà presto a Praga. Peter, volendo godersi la vacanza con l’obiettivo di dichiarare il suo amore a MJ, rifiuta l’incarico. Il giorno dopo il ragazzo scopre che Fury ha cambiato la meta del loro viaggio, indirizzandola proprio verso Praga.

Spider-Man: Far from Home: il cast 

Abbiamo visto la trama di Spider-Man – Far from Home, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man
  • Samuel L. Jackson: Nick Fury
  • Zendaya: Michelle “MJ” Jones
  • Cobie Smulders: Maria Hill
  • Jon Favreau: Happy Hogan
  • J. B. Smoove: Julius Dell
  • Jacob Batalon: Ned Leeds
  • Martin Starr: Roger Harrington
  • Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson
  • Marisa Tomei: May Parker
  • Jake Gyllenhaal: Quentin Beck / Mysterio

Streaming e tv

Dove vedere Spider-Man – Far from Home in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 24 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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