X Factor 2019, arrivano gli Home Visit: i giudici scelgono i propri talenti

X Factor 2019 Home Visit – Questa sera, giovedì 17 ottobre, su Sky Uno un’appuntamento imperdibile per tutti i fan di X Factor: è infatti la volta della fase più decisiva del programma, quella degli Home Visit. Dopo aver affrontato il lungo percorso di selezione previsto dal talent, composto dalle Auditions e dai Bootcamp, i cantanti devono ora fare i conti con la prova del 9, quella che li porterà ad esibirsi nuovamente per cercare di conquistare il favore del proprio giudice di categoria ed essere definitivamente scelti come concorrenti di X Factor 13.

A poter accedere ai Live Show, infatti, saranno solo 12 cantanti su 20. Nella fase dei Bootcamp, infatti, sono stati selezionati 5 cantanti per categoria, i quali sono poi volati a Berlino per gli Home Visit. È la capitale tedesca la location scelta quest’anno per questa ultima fondamentale fase del talent, in cui Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta sono chiamati a scegliere i propri 3 talenti, con i quali ambire alla vittoria di questa edizione.

In questi Home Visit i cantanti delle quattro categorie – Under Uomini, Under Donne, Over e Gruppi – si esibiranno in quattro diverse parti di Berlino e, per la prima volta, sarà presente anche il conduttore di X Factor Alessandro Cattelan. È lui, da quest’anno anche autore del programma, che aiuterà i giudici a comporre al meglio le proprie squadre. Altra presenza straordinaria, oltre a quella del presentatore, sarà quella di un piccolo pubblico, che per la prima volta agli Home Visit ascolterà le esibizioni degli aspiranti concorrenti. Questi, come da tradizione, sceglieranno il proprio brano.

Le anticipazioni sugli Home Visit

Quale categoria si esibirà per prima? A inaugurare gli Home Visit di questa 13esima edizione di X Factor saranno gli Under Uomini di Malika Ayane – Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni e Davide Rossi – i quali si esibiranno al Delphi, roccaforte del cinema muto, accompagnati da Axel Reinemer dei Jazzanova.

A cantare nel contesto del Flux Club, massima espressione dell’underground berlinese, saranno invece le Under Donne di Sfera Ebbasta, accompagnate dagli arrangiamenti del pianista, compositore e producer elettronico Dardust. A giocarsi la partecipazione ai Live Giordana Petralia, Miriam Rouass, Silvia Cesana (Sissi), Sofia Tornambene (Kimono) e Beatrice Giliberti.

A seguire canteranno il proprio brano i cinque Over scelti da Mara Maionchi: la “regina” di X Factor ha scelto la bellissima location di uno dei ponti del centro storico di Berlino. Tomas Tai, Marco Saltari, Gabriele Troisi, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro saranno accompagnati dai Bamboo, band che suona con strumenti di riciclo.

In ultimo farà la sua scelta Samuel, che per far esibire i suoi Gruppi – Kyber, i K_Mono, i Sierra, i Booda e i Seawards – ha scelto l’SO36, locale storico sul cui palco sono saliti artisti del calibro di David Bowei, Lou Reed e IggY Pop.

Ma nella puntata di stasera, come da tradizione per gli Home Visit, non mancheranno gli ospiti. A trovare i futuri concorrenti della 13esima edizione di X Factor arriverà la cantautrice LP, la quale ha di recente pubblicato il singolo Shaken, tratto dall’ultimo album “Heart to Mouth”. Chi riuscirà ad arrivare all’X Factor Dome per i Live Show, su Sky Uno il 24 ottobre?

Intanto gli Home Visit di X Factor 2019 vanno in onda giovedì 17 ottobre alle 21.15 su Sky Uno.