X Factor 2019, stasera la seconda parte dei Bootcamp: tocca a Mara e Malika

Nuovo appuntamento con X Factor 2019. Questa sera, giovedì 10 ottobre 2019, torna il talent canoro più amato dai telespettatori di Sky. In prima serata, a partire dalle 21.15, su Sky Uno va in onda la seconda parte dei Bootcamp di questa 13esima edizione di X Factor, condotta come sempre da Alessandro Cattelan. Se nella scorsa puntata ad aprire la seconda fase del programma, quella dei Bootcamp appunto – anche nota come la Sfida delle Sedie – sono stati i due giudici uomini, Sfera Ebbasta e Samuel Romano, rispettivamente alla guida delle categorie Under Donne e Gruppi, stasera è il turno di Malika Ayane e Mara Maionchi, chiamate a scegliere i 5 concorrenti tra Under Uomini e Over che porteranno agli Home Visit.

A chi andranno le 5 sedie?

Anche stavolta, in questa seconda parte dei Bootcamp di X Factor 2019, i cantanti in gara dovranno dimostrare di possedere l’x factor e colpire il proprio giudice di categoria, il quale deciderà se assegnare o no una delle 5 sedie a disposizione sul palco. E anche se Malika o Mara grideranno “sedia!” dopo essere state convinte dall’esibizione del singolo concorrente, questo dovrà sperare che il proprio giudice di categoria non lo faccia alzare per lasciare il posto a qualcun’altro.

La parte più difficile per chi partecipa a questa seconda fase di X Factor dopo le Auditions, infatti, è evitare il famoso switch: una volta terminate le sedie a disposizione, il giudice potrà far alzare uno dei concorrenti che hanno già ottenuto una sedia per sostituirlo con un cantante che l’ha convinto maggiormente. Il pubblico, anche stavolta dagli spalti del Mediolanum Forum di Assago, farà la sua parte appoggiando o contestando le decisioni di Malika e Mara. Lo scorso giovedì sono state diverse e accese le polemiche del pubblico sulla squadra scelta da Samuel Romano, che ha “switchato” i Keemosabe con il duo dei Seawards.

Grande attesa, in questa seconda parte dei Bootcamp, per la nuova esibizione di Nuela, nome d’arte di Emanuele Crisanti, autore di Carote, brano diventato virale dopo che il giovane 16enne l’ha cantato nel corso delle Auditions. Stavolta, però, dovrà convincere una giudice severa ed esigente come Malika a portarlo agli Home Visit. Ci riuscirà?

X Factor 2019 va in onda giovedì 10 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Il programma può essere seguito in streaming anche su Sky Go e NOW TV. La replica della puntata va in onda venerdì 11 ottobre in prima serata su TV8.

