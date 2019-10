Giordana Petralia, chi è la concorrente di X Factor 2019 | Under Donna

Giordana Petralia è entrata nella squadra Under Donna, guidata dal giudice Sfera Ebbasta, nell’edizione 13 di X Factor. La versione 2019 vede in gara 12 nuovi talenti che aspirano al titolo di campione di X Factor, ma chi tra questi cantanti emergenti avrà il valore X?

Giordana Petralia seguirà gli insegnamenti di Sfera Ebbasta, ma cosa sappiamo sul suo conto? Chi è Giordana?

Giordana Petralia, la concorrente di X Factor: chi è

Giordana Petralia ha 16 anni e viene da un piccolo paesino in provincia di Catania. Giordana si definisce l’X Factor in persona: con una voce graffiante e talento da vendere, è sicura di poter vincere il programma.

Studia canto e pianoforte e gira sempre accompagnata da Daphne, l’arpa che porta con sé in ogni esibizione. La sua carriera è partita dapprima con la danza, per poi sfociare nel canto.

Il suo amore per l’arpa è sbocciato all’Istituto Musicale Turrisi Colonna, dove ha avviato i primi studi dello strumento insieme al pianoforte, chitarra, basso e batteria. Ha partecipato a diversi festival e concorsi ma non ha mai raggiunto il successo, finché non è arrivata sul palcoscenico delle Audizioni di X Factor e ha convinto Sfera Ebbasta a prenderla nel suo team.

“La tua Dafne e te siete una cosa molto interessante”, le aveva detto Mara Maionchi alle Audizioni, nonostante avesse incassato diverse critiche da parte degli altri giudici Malika Ayane e Samuel.

Giordana Petralia, X Factor 2019: vita privata e social

Nausica è il suo nome d’arte ed è l’unico nickname che potrete trovare su Instagram che rappresenti la sua musica. Giordana può contare su oltre 12 mila follower, qui potete trovare il suo account.

Della sua vita privata non si conosce quasi niente. Giordana è molto riservata a riguardo.