Lorenzo Rinaldi, chi è il concorrente di X Factor 2019 | Under Uomini

La passione di Lorenzo Rinaldi per la musica è nata per caso, almeno secondo il diretto interessato. Lorenzo è uno dei dodici concorrenti di X Factor 2019, uno dei pochi ad aver superato le tre fasi precedenti ai Live ed è stato scelto da Malika Ayane per entrare negli Under Uomini.

H stregato tutti con la sua voce, ma in particolare Malika che l’ha voluto fortemente nel suo team. E allora vediamo chi è Lorenzo Rinaldi.

Lorenzo Rinaldi, il nuovo concorrente di X Factor 2019

Nato a Terni nel 2001, Lorenzo è un giovanissimo talento sul palcoscenico di X Factor 2019. A 19 anni, la sua passione per la musica è sbocciata in tenera età e quasi per caso, come un gioco, ma la magia è scoppiata quando – a distanza di anni – ha ritrovato la chitarra in cantina e da allora non si è più fermato.

Tutto è nato per una ragazza. Lorenzo avrebbe voluto farle una serenata d’amore, ma ciò non è mai avvenuto. In compenso, ha guadagnato una forte passione che l’ha condotto sul palco di X Factor.

A stregare i giudici ci ha pensato la cover di Never Had, di Oscar Isaac. Nel 2018, Lorenzo ha partecipato al Tour Music Fest, un evento musicale dedicato ai talenti emergenti.

Lorenzo Rinaldi, X Factor 2019: la vita privata e social

Durante il talent show di Sky, Lorenzo ha dichiarato di avere una ragazza nel suo cuore, ma non si è sbilanciato più di tanto. Anche il suo account Instagram resta piuttosto criptico, il giovane cantante non rivela molti particolari della sua vita privata. Sappiamo, però, che Lorenzo ha una sorella con la quale condivide il gene della musica.

Chi vuole seguire Lorenzo sui social può trovare qui il suo account Instagram: prima della partenza dei Live, il giovane cantante può contare su oltre 12 mila follower.