Chi è Luna Melis, la conduttrice del Daily di X Factor 2019

Inizia stasera, venerdì 18 ottobre 2019, X Factor Daily, l’appuntamento quotidiano che permette a tutti i fan del talent di seguire i preparativi dei 12 concorrenti in vista dei Live. A condurre questa edizione di X Factor Daily è Luna Melis, arrivata terza a XF12.

La rapper sarda torna dunque a far parte del talent di Sky ma in una verse del tutto nuova, quella di conduttrice. Appuntamento dunque tutti i giorni su Sky Uno dalle 19.35. Ma chi è Luna Melis?

Luna Melis chi è, la carriera della conduttrice di X Factor Daily

Luna è nata il 15 gennaio 2002 e viene da Uta, un piccolo paesino della provincia di Cagliari. Nel 2013 è approdata al programma tv “Io Canto” dove, sotto la guida del coach Claudio Cecchetto, ha conquistato un podio con il terzo posto.

Nel 2017 ha preso parte alle audizioni di “Sanremo Young”, senza, però, avere particolare successo. Nello stesso anno ha partecipato a “Tra sogno e realtà”, programma in onda su La5. Sin da subito, arrivata sul palco di X Factor, si è messa in mostra per la sua voce e la sua grinta.

Ha conquistato tutti con un mash-up di Bang Bang di Dua Lipa, Ariana Grande e Jessie J: tra le altre esibizioni più riuscite, guidata da Manuel Agnelli, la sua versione di Eppur mi sono scordato di te di Lucio Battisti e l’inedito Los Angeles prodotto da Big Fish.

Anche dopo l’esperienza a XF12 ha continuato a fare musica. In un’intervista a Sky, ha raccontato le emozioni di questa nuova avventura come conduttrice del daily di X Factor 2019.

Sulla sua reazione al momento della proposta, Luna Melis ha dichiarato: “Ero molto molto sorpresa, così sorpresa da non sapere se si trattasse di una proposta seria, ero basita, ma ho capito che non era uno scherzo e a quel punto non ho esitato, ho detto subito sì. Quando si tratta di X Factor non ci sono dubbi. Per me XF è stata una famiglia e una casa, ed è un ritorno a casa. L’idea di rivedere tutti per me è fantastica. Non ci sono parole”.

“Credo di essere la persona giusta, so come affrontare un ambiente del genere e credo di sapere che consigli dare. Sarò me stessa come sempre, in generale nella vita sono spontanea, non riesco a fingere e non mi preparo mai, risulterei finta. Preferisco essere come sono, andare lì e dire quello che mi viene in mente, il bello è anche questo, altrimenti non c’è gusto. Non vedo l’ora di iniziare!”.