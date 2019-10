X Factor Daily, dal 18 ottobre il diario di bordo del talent sarà condotto da Luna Melis

Torna l’appuntamento con X Factori Daily, il diario di bordo che ogni giorno va in onda e analizza da vicino i progressi dei concorrenti del talent di Sky. Quest’anno, la conduzione del Daily è stata assegnata a Luna Melis, giovanissima rapper sarda che l’anno scorso si è classificata terza.

X Factor torna puntuale ogni giovedì sera, ore 21:25, su Sky Uno con una nuova puntata e tanti talenti, ma il racconto giornaliero della preparazione dei concorrenti ai Live è stato affidato quest’anno a un ex concorrente del talent.

X Factor Daily, chi è Luna Melis, la giovanissima conduttrice?

La giovanissima rapper sarda è arrivata al terzo posto a X Factor 2018, lasciando un’importa nel cuore dei giudici non soltanto per il suo talento ma anche per la personalità pronunciata. Classe 2002, Luna ha ottenuto il disco d’oro con 15 milioni di streaming e 16 milioni di visualizzazioni su YouTube con il brano “Los Angeles” e, a inizio 2019, ha siglato un accodo con Yalla Movement. Dopo X Factor, Luna ha realizzato “Donna Domani”, un brano in collaborazione con la trapper Chadia Rodriguez. A giugno è uscito il singolo “Asia”.

Ed è proprio a Luna Melis e al suo carattere spumeggiante che è stata affidata la conduzione da dietro le quinte di X Factor per l’appuntamento del Daily.

X Factor Daily, come funziona e quando parte

In cosa consiste X Factor Daily? Un percorso da dietro le quinte dove Luna sosterrà i concorrenti lungo tutto il percorso del Live di X Factor, passando da momenti di svago nel Loft agli insegnamenti e consigli dei giudici e producer, per arrivare alle prove all’X Factor Arena (sede dei Live di quest’anno) per poi rivedere e commentare le performance dei concorrenti sul palco.

Anche quest’anno, l’appuntamento di X Factor Daily parte dopo la prima puntata della Home Visit, la terza fase del talent show di Sky prima di arrivare alla fase dei Live.

Il primo appuntamento del Daily è segnato per venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 19:35 su Sky Uno (disponibile anche su Sky Go in on demand).