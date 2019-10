Marco Saltari, chi è il concorrente di X Factor 2019 | Over

Marco Saltari è uno dei concorrenti di X Factor 2019, il talent di Sky Uno pronto a partire con i Live Show, in programma da giovedì 24 ottobre. Il cantante, dopo aver superato le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, è pronto ad esordire nelle otto puntate in diretta. Ma chi è Marco Saltari di X Factor 2019?

Il cantante ha 34 anni ed è originario di Corridonia, un paesino in provincia di Macerata. Il suo nome d’arte è Jordy Brown e fa parte della squadra degli Over, guidata da Mara Maionchi, il giudice che ha vinto le ultime due edizioni del talent e che ha stupito grazie alla sua voce calda e sicura.

Ma chi è Marco Saltari? Scopriamo età, carriera e vita privata del cantante di X Factor 2019.

Marco Saltari chi è: cantante X Factor 2019

Marco Saltari, in arte Jordy Brown, è laureato in Sociologia e in passato, prima di provare a fare della musica un lavoro, ha fatto parte, come operatore, di una ONG per richiedenti asilo.

Di lui, il cantante dice di avere una grande passione per le religioni, soprattutto per le culture e le storie che si celano dietro a ogni culto religioso. Inoltre, il suo nome d’arte ha molto a che fare con la religione cristiana: “Jordy” fa riferimento infatti al fiume Giordano, quello in cui venne battezzato Gesù. Una scelta dovuta al fatto che per Marco Saltari la musica è “un’immersione in acqua da cui si esce purificati e privi di peccati”.

X Factor 2019 è la prima trasmissione televisiva alla quale Marco ha preso parte nella sua vita. L’incontro tra lui e la musica è avvenuto quando Saltari aveva circa 7 anni: in quel periodo, infatti, in garage si imbatté nella vecchia batteria del cugino. Fu amore a prima vista: pur senza prendere mai lezioni, il cantante ha imparato presto a suonare la batteria e ha creato da sé un piccolo studio di registrazione.

Lì, ha registrato il suo primo EP, mai pubblicato. Nel disco, di cui Marco Saltari cura non solo i testi (quasi tutti in inglese e con spunti autobiografici), ma anche melodie e arrangiamenti, è compreso anche il singolo “Blackflower”, portato ai pre-casting e scritto dopo un litigio con l’attuale fidanzata.

Marco Saltari X Factor 2019: vita privata e social

Marco è fidanzato e convive da tre anni, proprio a Corridonia, in provincia di Macerata. Non si sa molto altro sulla sua vita privata perché non ne ha parlato né durante le puntate di X Factor, né sui suoi canali social.

A proposito di social, Marco Saltari non è molto attivo sui vari canali. Ha un account Instagram, sul quale pubblica soprattutto foto e spezzoni delle sue esibizioni. Jordy Brown è presente anche su Facebook.

Sarà Marco Saltari, del team Over di Mara Maionchi, il vincitore di X Factor 2019? L’appuntamento con i Live Show è per ogni giovedì sera, a partire dal 24 ottobre, alle 21,15 su Sky Uno.

