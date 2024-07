Noos oggi non va in onda: perché, il motivo, 25 luglio 2024, Rai 1, Alberto Angela

Perché oggi – 25 luglio 2024 – Noos non va in onda su Rai 1? Il programma di Alberto Angela questa sera non va in onda, come inizialmente previsto. La Rai ha infatti deciso di sospendere momentaneamente la messa in onda. Il programma di divulgazione scientifica tornerà il 22 agosto. Gli ascolti di questa seconda edizione non sono stati particolarmente buoni, e la Rai ha deciso di preservare la trasmissione evitando lo scontro questa sera con la finale di Temptation Island, in onda su Canale 5.

Un modo, quindi, per non “bruciare” così il lavoro della squadra di Alberto Angela. Al suo posto su Rai 1 questa sera ci sarà il film Un viaggio a quattro zampe. La Rai ha dunque scelto di salvaguardare il prodotto ed evitare lo scontro diretto con la finale di Temptation Island. Noos non solo non va in onda oggi, ma tornerà solo a fine agosto, per la precisione il 22 agosto. Angela quindi eviterà anche lo scontro con le due settimane di Olimpiadi (trasmesse su Rai 2) e con il periodo caldo di ferragosto.

Quando torna, streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, si prende una pausa e torna il 22 agosto alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.