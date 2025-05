Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata, 1 maggio

Questa sera, giovedì 1 maggio 2025, va in onda la nona puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel diciassettesimo episodio, intitolato “Omnia vincit amor”, Lorenzo e Azzurra si occupano di un bambino che è stato abbandonato dalla madre. Intanto, Lorenzo ha anche altri pensieri per la testa. Si chiede se Cristina e Pietro siano davvero destinati a stare insieme. Nutre molti dubbi al riguardo e per questo tenta di contrastare la coppia. Le cose tra Melody e Corrado, invece, procedono nel migliore dei modi. Azzurra, tuttavia, osserva le dinamiche dei due e nota che Melody ha la tendenza a essere troppo accondiscendente con Corrado. Teme che possa di nuovo fare l’errore di mettere se stessa in secondo piano per un uomo. Olly, scavando nei ricordi, mette in dubbio l’amore che il padre provava per lei.

Nel corso della nona puntata di Che Dio ci aiuti 8, andrà in onda anche il diciottessimo episodio intitolato “Tra bianco e nero”. Azzurra nota la crisi di Olly e si offre di aiutarla per trovare risposte su suo padre. Per Melody si avvicina il momento di affrontare Sandrino, ma non sa se ha la forza di farlo. Lorenzo si confronta con il figlio e inizia a credere di avere sbagliato a mettere in dubbio il rapporto tra Cristina e Pietro. Intanto, la coppia affronta un momento di crisi. Cristina, poi, scopre che Lorenzo ha fatto una cosa sconvolgente contro di lei. La scoperta la porta a chiedersi se lasciare la Casa del Sorriso.

Che Dio ci aiuti 8: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8, ma qual è il cast della fiction su Rai 1? La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.